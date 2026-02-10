ТСН у соціальних мережах

Розкрито причину розлучення Тараса й Олени Тополь: у суді пояснили, що зруйнувало 12 років шлюбу

Артисти раніше повідомляли, що не виноситимуть особисте назагал.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас і Олена Тополі

Тарас і Олена Тополі / © Прес-служба Alyosha

Українські артисти Тарас і Олена Тополі після розлучення наприкінці 2025 року утримувалися від пояснень, що ж саме призвело до такого рішення.

Утім, причини розриву зірок стали відомі з офіційних судових документів. Як випливає з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень, стосунки артистів поступово зійшли нанівець через кризу в сімейному житті. Ініціатором розлучення виступив Тарас Тополя, який звернувся до суду з позовом про припинення шлюбу.

У документах зазначається, що протягом останнього року подружжя фактично припинило жити як родина. Тарас і Олена мали різне бачення сім’ї та життя загалом, не вели спільного господарства, мали окремі бюджети й втратили взаєморозуміння. Суд дійшов висновку, що шлюб розпався, а можливості для примирення сторони не бачать.

«Протягом останнього року сімейне життя між позивачем та відповідачкою погіршилось, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення сімейних відносин. Кожен з подружжя має різні погляди на життя та сім’ю, мають окремий бюджет. Подальше спільне життя і збереження шлюбу будуть суперечити інтересам сторін», — йдеться в рішенні суду.

Тарас і Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Тарас і Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Розгляд справи відбувався без особистої присутності артистів. Представники Тараса подали заяву з проханням розглянути справу без нього та підтримали позовні вимоги. Олена Тополя також не з’явилася на засідання, але письмово підтвердила згоду з рішенням суду.

Попри офіційне розірвання шлюбу, Тополі зберегли контакт заради дітей. У пари троє нащадків. Зіркові батьки зобов’язалися створювати їм умови для щасливого дитинства. Як от нещодавно експодружжя з дітьми разом вирушило на зимовий відпочинок до Карпат.

Нагадаємо, Тарас і Олена Тополі одружилися 2013 року. Про рішення розійтися подружжя оголосило наприкінці 2025-го, не вдаючись у подробиці. На тлі розриву артисти відписалися одне від одного в соцмережах, хоча раніше не приховували, що у шлюбі бували складні періоди.

А згодом в інформаційному просторі спалахнув скандал через поширення інтимного відео за участю Олени Тополі. Артистка заявила, що стала жертвою шантажу, а вже згодом правоохоронці затримали підозрюваного — 23-річного мешканця Києва.

