Розкута Аліна Гросу розбурхала уяву фанів пікантними світлинами у спідньому

Співачка Аліна Гросу зуміла розбурхати увагу прихильників новими світлинами у звабливому образі.

Виконавиця звернулася за порадою до своїх шанувальників в Instagram-stories і запитала, чи варто їй підстригти волосся, щоб зробити каре. Аліна показала себе із довгим волоссям та засвітила пишний бюст, який на першому фото прикрила шкіряною косухою

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Може карешку бахнути? Чи з хвостом краще?", - запитала знаменитість.

Однак на іншій світлині співачка показала себе у більш розкутому образі. Гросу позувала у неоновому світлі та показала зблизька апетитні форми у мереживному бюстгальтері.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

У продовження своїх пікантних історій Гросу поділилася ще одним кадром, на якому звабливо вигнулася на камеру у спідньому. У підписі до світлини співачка поділася рядками зі своєї пісні.

"Я сумую за тобою, як кішка за рукою", - написала Аліна.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

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