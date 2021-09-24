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Розкута донька Мадонни у латексі показала соковиту фігуру та неголені пахви

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Розкута донька Мадонни у латексі показала соковиту фігуру та неголені пахви

Associated Press

Лурдес Леон розмістила доволі інтимний знімок.

Донька співачки Мадонни Лурдес Леон – вкотре доводить, що їй начхати на думку інших.

Дівчині імпонує натуральність, тому вона воліє не голити пахви і охоче демонструє їх публіці. Зокрема, на новому фото, яке 24-річна модель розмістила у своєму Instagram, донька зірки показала волосся, еротично позуючи у білизні. Лурдес постала у кадрі, одягнена у латексну білизну та панчохи. Вона похизувалася соковитими формами.

© instagram.com/lourdesleon
instagram.com/lourdesleon

Леон приховала коментарі від підписників, тому, що думають її фани, залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару у червоному купальнику показала струнку фігуру. Акторка похизувалася довгими ніжками.

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