Розлючена Джамала обурилася роботами учасників нацвідбору на "Євробачення": "Жорсткою буду"

Українська співачка Джамала, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою Національного відбору на "Євробачення-2026", поділилася враженнями від пісень, надісланих учасниками.

У своєму Telegram-каналі артистка не приховувала розчарування. Зірка зазначила, що певна кількість цьогорічних пісень зовсім не відповідає вимогам. Співачка підкреслила, що звучання композиції не відрізняються особливо якістю та сенсом.

"Вибачте, я жорсткою буду. Бо реально, ребята, як можна прислати просто пісню, просто "ме-ме-ме"? Можна заспівати щось, щоб було видно, що це пісня на "Євробачення", на міжнародний конкурс. Мене просто розриває", — пожалілася Джамала.

За її словами, багато треків мають низьку якість, слабке виконання та проблеми з інтонуванням: "Просто жахливі "демки"! Жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що зачепитися".

Співачка додала, що деякі учасники надсилають "чорнові варіанти пісень без ідеї, без вокалу і без відчуття міжнародного конкурсу". Попри критику, Джамала зазначила, що серед усіх робіт уже є кілька пісень, які її зацікавили, але таких небагато.

