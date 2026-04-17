Гламур
65
2 хв

Розлючена Катерина Кузнєцова розповіла про конфлікт із польською прикордонницею: "Вона мене довела"

Артистка розповіла про неприємну ситуацію, яка сталась із нею на кордоні з Польщею.

Валерія Сулима
Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла про неприємний конфлікт, який в неї трапився з польською прикордонницею.

Знаменитість вирушила з України за кордон. Артистка прямувала, ймовірно, до Іспанії, де вона живе. Акторка вирішила свою подорож прокласти через польський кордон. Проте там з нею трапився неприємний інцидент. Катерина Кузнєцова обурилась поведінкою польської прикордонниці.

Акторка говорить, що не зрозуміла низку вимог. Зокрема, розмова велися польською мовою. Катерина Кузнєцова цього не розуміє, оскільки Польща – країна Європейського Союзу. Акторка може спілкуватися англійською, але польської не розуміє. Окрім того, артистка обурилась, як прикордонниця перерила її речі. Наостанок між ними виникли непорозуміння через картку резидента Іспанії в артистки.

"О 4:40 я була на межі. Вона (прикордонниця – прим. ред.) в принципі мене довела, мене трясе, мати мене тримає, просить потерпіти, а я не можу. Вона розкопирсала всі мої валізи, копирсається, те і се дивиться. Далі вона запитує карту побуду, запитала, чи вона хоче карту резидента. Мотає головою, я їй даю карту резидента, а вона мені каже, що протермінована. А воно в Іспанії автоматично йде пролонгація", - говорить знаменитість.

Врешті, непорозуміння між Катериною Кузнєцовою та прикордонницею дійшли до того, що та збиралась відвести акторку "на яму", тобто здійснити поглиблену перевірку. Врешті, у конфлікт втрутились водії, які все владнали. А тим часом сама Кузнєцова говорить, що шукатиме інші шляхи, аби їхати за кордон не через Польщу, бо, мовляв, у неї щоразу виникають якісь непорозуміння.

"Мене всю трясе, а вона мені каже, що зараз підете на "яму". Мені водії пояснюють, що зараз може відбутися така і така ситуація. Просто цієї миті мене мама вивела, я просто відійшла. Хочу подякувати водіям, які цю ситуацію якось вирішили, владнали. Це історія мого життя. Це знаки, що треба змінювати маршрути. І так щоразу, коли я приїжджаю до Польщі", - підсумувала знаменитість.

