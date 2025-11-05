Розлючена переможниця "Холостяк-13" Бєлєнь різко відповіла на гейт через купівлю породистого цуценяти

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк", блогерка і волонтерка Інна Бєлєнь опинилася в центрі суперечки через своє нове цуценя породи чихуахуа.

У Мережі дівчину звинуватили у "недоречній демонстрації статусності" та докорили, що вона не взяла собаку з притулку. Бєлєнь не стала мовчати й опублікувала емоційну відповідь у своїх Instagram-сториз. Інна також зауважила, що її волонтерська діяльність не означає, що вона має відмовлятися від усього заради інших.

"По-перше, не рахуйте чужих грошей. Скільки хто заробляє, куди витрачає — це не ваша бухгалтерія. У кожного свої пріоритети, і ніхто нікому не звітує за кожну гривню. Я не свята — і не збираюся жити в режимі самопожертви, щоб постійно комусь щось доводити", — написала вона.

На думку Бєлєнь, багато користувачів у Мережі нав’язують іншим свої уявлення про моральність. Зірка натякнула, що більшість її критиків самі не займаються благодійністю та не допомагають тваринам.

"Не купуйте собак — є безпритульні. Не народжуйте дітей — бо є діти в притулках. Не купуйте одяг — доношуйте старе. Серйозно, у нас пів країни перетворилося на радників по життю. Зайшла на сторінки тих, хто лайкнув цей коментар — лише одна волонтерить, жодної тварини з притулку. А решта попи гріють у Туреччині чи за кордоном шопінгом займаються. Звідти краще видно. Ех і ах… Завіса", — підсумувала Бєлєнь.

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь вперше показала свого коханого Івана та зізналася, що поруч із ним почувається по-справжньому щасливою. На опублікованих кадрах зірка позує разом із бойфрендом і їхнім цуциком, який неочікувано став головною зіркою обговорень серед фанів.