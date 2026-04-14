Розлючений Олег Винник на тлі його бойкоту в Молдові спантеличив заявою російською мовою

На тлі резонансу довкола себе співак Олег Винник порушив мовчання — у Великдень він оприлюднив звернення російською мовою, різко відповівши на хвилю чуток і пригрозивши медіа можливим судом.

Артист записав відеозвернення, яке оприлюднив у святковий день. Він пояснив, що обрав саме цю дату невипадково, адже хотів підкреслити власне обурення ситуацією. У ролику виконавець звертається до медіа, які, за його словами, «поширюють недостовірну інформацію». Водночас він навмисно використав російську мову, щоб його позицію однаково почули в різних інформаційних просторах.

«На жаль, у це велике свято, Великдень, я змушений зробити цю заяву. Якщо у декого немає нічого святого, моя відповідь має пролунати саме сьогодні. Дорога, шановна жовта пресо, ви вже перетнули всі межі: потік брехливої інформації, перекручених фактів і відвертого абсурду — це вже не журналістика. Ваші висловлювання не підкріплені ні фактами, ні аргументами, у вас немає просто-напросто правди про мене», — заявив він.

Винник також наголосив, що подібні матеріали, на його думку, шкодять не лише його професійній репутації, а й особистому життю. Він назвав інформаційний потік довкола себе вигаданим і таким, що не має нічого спільного з реальністю. Водночас конкретні звинувачення, які ширяться у Мережі, співак прямо не коментує.

«Я був українцем і ним залишаюся. Я допомагаю своїй країні і я люблю свою країну. Ось це все, що ви повинні про мене знати. Все інше — це ваші вигадки», — зазначив він.

Співак дав зрозуміти, що, мовляв, більше не має наміру мовчки спостерігати за інформаційними атаками та готовий відстоювати свою позицію в юридичній площині. Не виключено, що таку реакцію спровокували недавні обговорення його можливих виступів за кордоном, зокрема після публічної позиції Міністерства культури Молдови, де організаторам радили обачніше підходити до запрошення окремих артистів, і серед них прозвучало й ім’я Винника.

Нагадаємо, нещодавно в Молдові закликали скасувати концерти деяких артистів. Олег Винник та відомі путіністи потрапили там під бойкот.