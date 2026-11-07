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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
408
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2 хв

Розлучена Анна Саліванчук зізналася, через які дві причини може відмовити чоловіку у стосунках

Акторка назвала свого ідеального коханого, і відповіла, чи практикує роман на одну ніч.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка Анна Саліванчук розкрила подробиці особистого життя та чи якого чоловіка бачить поруч з собою.

За словами артистки, для неї зараз важливий зріст і фінансове становище майбутнього чоловіка. 41-річна Анна зауважила, що не готова миритися з його скрутним становищем, адже має багато потреб з двома дітьми і любить подарунки. Водночас не останню роль грає його статура.

«Я б хотіла, щоб він був би 180 см. Точно якщо нижче мене — ні. Мені важливо, аби чоловік заробляв трохи більше, ніж я, щоб я його поважала. Для мене чоловік — Бог. Я для нього королева, рабиня й богиня — буду все робити йому. Але якщо зароблятиме менше, то я зможу полюбити на якийсь час, а потім однаково зрозумію, що він не зможе закрити мені якісь питання», — відверто зазначила Саліванчук у шоу «Мама схвалює».

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

На думку зірки, їй буде достатньо заробітка чоловіка у сумі близько 10 тис. доларів. І все тому, що вона має власну філософію й через щедрість партнера оцінює його наміри.

«Мінімум 10 тис. доларів. Я люблю подарунки й коли мене поважають. Вважаю, що коли чоловік витрачає гроші на жінку, то у нього серйозні плани на неї», — зізналася Анна.

Акторка також поділилася, що зараз її серце вільне. Водночас гнатися за романами чи вплутуватися у короткострокові зустрічі вона не готова. Саліванчук наголосила, що поважає себе й готова почекати на достойного чоловіка.

«У мене ніколи не було стосунків на одну ніч. Якщо з кимось був секс, то це були стосунки: вісім місяців, два роки… У мене було небагато чоловіків. Я просто так сексом не займаюсь. Я завжди знаю, чого я хочу. Можу почекати два чи три роки, чотири — не питання. Я ще не одружена, не закохана, бо я чекаю ту людину, яку я хочу головою. Я готова почекати і знаю, що дочекаюсь», — заінтригувала зірка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка» Катерина Лозовицька через місяць після весілля оголосила про вагітність. Вона чекає на первістка разом з відомим співаком.

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