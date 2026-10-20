Розлучення Еліни Світоліної: чому пішла від старшого на 8 років тенісиста і як виховуватимуть доньку

Еліна Світоліна з ексчоловіком та донькою / © Колаж ТСН.ua

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Українська тенісистка Еліна Світоліна приголомшила новиною про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом після п’яти років подружнього життя. Спортсменка відверто розповіла, як повномасштабна війна вплинула на її емоційний стан, чому їй необхідно знову знайти себе та яке місце в цій непростій історії посідає їхня чотирирічна донька Скай.

Редакція сайту ТСН.ua розповідає, як розвивалися стосунки однієї з найвідоміших спортивних пар світу, чим запам’яталися їхнє романтичне освідчення та весілля, яких успіхів досягла Еліна Світоліна в тенісі й що відомо про рішення, яке стало новим етапом у житті спортсменів.

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Еліна Світоліна оголосила про розлучення з Гаелем Монфісом

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © Associated Press

19 жовтня 2026 року Еліна Світоліна повідомила про завершення подружніх стосунків із Гаелем Монфісом. Новина стала несподіванкою для багатьох шанувальників пари, адже ще нещодавно спортсмени публічно демонстрували ніжність одне до одного та підтримували спільні професійні починання.

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У своєму зверненні тенісистка пояснила, що повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на її емоційний стан. За зовнішньою зібраністю та спортивними успіхами приховувалися безсонні ночі, сумніви й переживання, про які вона тривалий час не розповідала публічно.

Світоліна зазначила, що поступово почала втрачати відчуття себе та зрозуміла необхідність змін. Після тривалих роздумів вона дійшла висновку, що не може повністю відновити внутрішню рівновагу в межах шлюбу.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina

Водночас спортсменка не звинуватила чоловіка в розриві. За її словами, Монфіс вислухав її та поставився до рішення з повагою. Еліна також наголосила, що їхні стосунки були важливою частиною її життя, а спільні роки принесли їй багато щасливих моментів.

Окремо тенісистка підкреслила, що завершення шлюбу не означає розпаду їхньої родини. Найважливішою для обох залишається донька Скай, заради якої вони продовжуватимуть бути поруч і спільно виконувати батьківські обов’язки.

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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina

Наразі Світоліна не повідомляла про зради, гучні конфлікти чи інші конкретні обставини, які могли б призвести до розриву. Тому говорити про додаткові причини завершення шлюбу немає підстав.

Як почалася історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Роман Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса розпочався наприкінці 2018 року. На той момент обоє вже були відомими професійними тенісистами, виступали на міжнародних турнірах і добре знали одне одного в спортивному середовищі. Проте романтичні почуття між ними виникли не відразу.

Важливу роль у їхній історії відіграла зустріч у Парижі. Тоді Світоліна святкувала спортивний успіх, а Монфіс запропонував їй провести час разом. Згодом звичайне запрошення переросло в роман, який швидко привернув увагу шанувальників тенісу.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © instagram.com/g.e.m.s.life

У січні 2019 року пара вже не приховувала стосунків і з’являлася разом під час Australian Open. Закохані привернули увагу не лише завдяки спортивним досягненням, а й завдяки невимушеному спілкуванню, почуттю гумору та відкритості. Вони охоче ділилися спільними моментами в соціальних мережах і жартували одне з одного.

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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Попри романтичний початок, стосунки спортсменів не були безхмарними. У червні 2019 року вони розійшлися, але згодом відновили роман. Ще одна криза сталася на початку 2021-го. Тоді здавалося, що їхні шляхи можуть остаточно розійтися, проте навесні пара знову була разом.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina

Освідчення в Альпах і каблучка за сотні тисяч євро

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

У квітні 2021 року Гаель Монфіс освідчився Еліні Світоліній. Для особливого моменту француз обрав швейцарські Альпи, де романтична атмосфера гір стала тлом для пропозиції руки та серця.

Тенісистка відповіла згодою, а новина про заручини швидко розлетілася спортивними й світськими медіа. Особливу увагу привернула каблучка від ювелірного дому Tiffany & Co. У публікаціях про заручини її вартість оцінювали приблизно в 700 тисяч євро. Водночас ця сума є медійною оцінкою, а не офіційно підтвердженою вартістю прикраси.

Освідчення стало символічним продовженням історії пари, яка вже пережила кілька розставань. Попри попередні труднощі, Світоліна та Монфіс вирішили пов’язати життя одне з одним.

Обом доводилося поєднувати особисті стосунки з напруженим професійним графіком. Теніс передбачає постійні подорожі, тривалі тренування та участь у турнірах у різних країнах. Проте спортсмени змогли побудувати стосунки й невдовзі створили сім’ю.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Весілля в Женеві та парні татуювання

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

16 липня 2021 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зіграли весілля в Женеві. Замість масштабного світського заходу закохані обрали камерне святкування в колі рідних і найближчих друзів. Водночас серед гостей були представники спортивного та розважального світу, зокрема американська акторка й співачка Крістіна Міліан.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

Шлюб двох відомих тенісистів став помітною подією для їхніх шанувальників. За романтичною історією пари стежили не лише через спортивні результати, а й завдяки відкритості, з якою вони розповідали про своє життя.

Особливим символом їхніх стосунків стали парні татуювання у вигляді чорної пантери. У Монфіса зображення розташоване на лівому плечі, а у Світоліної — на правому стегні. Спортсмени також використовували це прізвисько одне для одного.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Пантера асоціювалася із силою, швидкістю, витривалістю та незалежністю — рисами, важливими для професійних тенісистів. Татуювання стало ще однією деталлю, яка підкреслювала особливий зв’язок між закоханими.

На той момент їхня історія справді нагадувала романтичну казку: знайомство, розставання, примирення, пропозиція в горах і весілля. Проте за красивими світлинами та публічними появами залишалося особисте життя, яке не завжди відповідало ідеальній картинці.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Народження доньки Скай: як змінилося життя подружжя

Еліна Світоліна з донькою / © instagram.com/elisvitolina

15 жовтня 2022 року в Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса народилася донька Скай. Її поява стала одним із найважливіших моментів у житті подружжя та відкрила новий етап у стосунках спортсменів.

Еліна Світоліна з донькою / © instagram.com/elisvitolina

Відтоді їм доводилося планувати життя з урахуванням не лише тенісних сезонів, тренувань і міжнародних переїздів, а й потреб дитини. Для обох це означало необхідність поєднувати професійні амбіції з батьківством.

Материнство стало для Світоліної новим досвідом, який вона неодноразово називала важливою частиною свого життя. Після народження доньки тенісистка поступово повернулася до професійних змагань і знову почала демонструвати високі результати.

Еліна Світоліна з донькою / © instagram.com/elisvitolina

Її повернення стало показовим прикладом того, як спортсменка може відновити кар’єру після вагітності та пологів. Для цього потрібні були не лише фізична підготовка, а й значна психологічна витривалість та перебудова повсякденного життя.

Монфіс також продовжував професійні виступи, тому організація сімейного побуту вимагала від обох гнучкості. Вони ділилися окремими моментами життя з донькою, демонструючи, що намагаються знаходити час для сім’ї попри насичений графік.

Еліна Світоліна з донькою / © instagram.com/elisvitolina

Саме тому новина про завершення шлюбу стала несподіваною для багатьох прихильників пари. Водночас Світоліна наголосила, що народження Скай залишається найціннішою частиною їхньої спільної історії, а зміна стосунків між дорослими не скасовує їхньої відповідальності перед дитиною.

Гаель Монфіс розчулив Світоліну на корті перед завершенням кар’єри

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © Associated Press

3 вересня 2026 року Гаель Монфіс емоційно звернувся до дружини просто з тенісного корту під час події, пов’язаної із завершенням його професійної кар’єри. Француз подякував Еліні за підтримку, яку вона надавала йому протягом спільних років, і відзначив її роль не лише як спортсменки, а й як найближчої людини.

Монфіс наголосив, що Світоліна була поруч із ним у різні періоди життя, допомагала долати труднощі та підтримувала його професійні прагнення. Окремо він згадав доньку Скай, народження якої стало для них спільним щастям.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © Associated Press

Під час цього звернення Еліна не змогла стримати сліз. Момент швидко привернув увагу вболівальників і став одним із найемоційніших епізодів публічної історії пари.

На тлі нинішньої заяви про розлучення цей епізод набув особливого значення для шанувальників. Ще нещодавно спортсмени демонстрували близькість і вдячність одне одному, а тепер повідомили про рішення завершити шлюб.

Однак ці події не обов’язково суперечать одна одній. Любов, повага та вдячність за спільне минуле можуть залишатися навіть тоді, коли люди вирішують змінити формат стосунків. Водночас немає підстав стверджувати, що під час звернення Монфіс знав про майбутнє рішення дружини або що на той момент пара вже перебувала на межі розриву.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © Associated Press

Хто така Еліна Світоліна: дитинство, кар’єра та головні досягнення

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна — одна з найуспішніших українських тенісисток, яка здобула міжнародне визнання завдяки стабільним виступам на найпрестижніших турнірах світу. Вона народилася 12 вересня 1994 року в Одесі й почала займатися тенісом у дитинстві. Згодом спорт став її професією, а наполегливість допомогла пройти шлях від юніорських змагань до найвищих позицій світового рейтингу.

Еліна Світоліна / © Associated Press

У професійному тенісі Світоліна відома витривалістю, швидкістю пересування кортом, умінням захищатися та знаходити рішення в напружених матчах. Вона неодноразово перемагала суперниць, які очолювали світовий рейтинг, і протягом багатьох сезонів залишалася серед найсильніших тенісисток планети.

Одним із найбільших досягнень українки стало третє місце у світовому рейтингу WTA, якого вона вперше досягла 2017 року. Загалом Світоліна здобула 20 титулів WTA в одиночному розряді, зокрема перемогла на престижному Підсумковому турнірі WTA Finals 2018 року.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Історичним моментом для спортсменки стали Олімпійські ігри в Токіо 2020 року, які відбулися влітку 2021-го через пандемію коронавірусу. Світоліна здобула бронзову медаль в одиночному розряді — першу олімпійську нагороду України в тенісі.

На турнірах серії Grand Slam українка також неодноразово доходила до вирішальних стадій. Вона грала в півфіналах Вімблдону та US Open, а 2026 року дісталася цієї стадії на Australian Open. Такі результати закріпили за нею статус однієї з найсильніших тенісисток свого покоління.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Окреме місце в житті спортсменки посідає Україна. Після початку повномасштабного російського вторгнення Світоліна активно використовувала свою публічність, щоб привертати увагу до війни та підтримувати українців. Вона також розвиває власний благодійний фонд, який допомагає дітям і молодим тенісистам в Україні.

Попри значні спортивні успіхи, життя Світоліної не обмежується перемогами й рейтингами. За роки кар’єри їй доводилося переживати травми, відновлюватися після перерв, повертатися до змагань після народження доньки та пристосовуватися до реальності, у якій її країна продовжує боротися за незалежність.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Особисте життя Світоліної до шлюбу з Монфісом

Світоліна зі своїм колишнім Рісом Топлі / © instagram.com/topleygram

До роману з Гаелем Монфісом у житті Еліни були й інші стосунки. У 2016–2018 роках вона зустрічалася з британським гравцем у крикет Рисом Топлі. Згодом пара розійшлася. За повідомленнями медіа, однією з причин стали різні графіки та складність підтримувати стосунки через професійні зобов’язання.

Світоліна зі своїм колишнім Рісом Топлі / © instagram.com/topleygram

На той момент Світоліна вже була відомою спортсменкою, чий календар передбачав постійні переїзди між країнами. Її робота вимагала повної концентрації, регулярних тренувань і готовності до тривалих відряджень. Такий ритм життя міг ускладнювати побудову особистих стосунків, особливо якщо партнер також мав насичену професійну діяльність.

Світоліна зі своїм колишнім Рісом Топлі / © instagram.com/topleygram

Знайомство з Монфісом стало новою сторінкою. Оскільки він теж був професійним тенісистом, обоє добре розуміли специфіку роботи одне одного: тиск результатів, емоційне виснаження, необхідність відновлюватися після поразок і жити відповідно до календаря змагань.

Проте спільна професія не гарантувала, що всі життєві труднощі можна буде подолати разом. Історія їхніх стосунків показала, що навіть люди зі схожими обставинами можуть по-різному переживати внутрішні кризи.

Чому Світоліна вирішила розірвати шлюб: вплив війни та психологічний стан

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

У своєму зверненні Еліна особливо наголосила на впливі війни на її внутрішній світ. Вона пояснила, що тривалий час не розповідала публічно про безсонні ночі, сумніви та відчуття поступової втрати себе.

Для української спортсменки війна стала не лише подією, за якою вона стежить із-за кордону. Вона безпосередньо пов’язана з її батьківщиною, близькими, особистими цінностями та відповідальністю, яку Світоліна відчуває перед Україною. Водночас від неї продовжують очікувати результатів на міжнародній арені, перемог і психологічної стійкості.

Теніс — індивідуальний вид спорту, у якому спортсменка під час матчу фактично залишається сам на сам із суперницею, власними рішеннями та емоціями. Підготовка до змагань потребує значних ресурсів, а постійний тиск результатів може посилювати внутрішнє напруження. У випадку Світоліної до цього додаються переживання через війну в рідній країні.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

Однак тенісистка не стверджувала, що війна була єдиною причиною розриву, і не перекладала відповідальність за своє рішення на чоловіка. Вона описала її вплив на власний психологічний стан і пояснила, що зрештою усвідомила необхідність змін.

Світоліна дала зрозуміти, що більше не може ігнорувати власні потреби та прагне відновити внутрішню рівновагу. Для неї це стало непростим, але важливим рішенням, яке стосується не лише особистого життя, а й майбутнього.

Водночас наразі немає підстав стверджувати, що подружжя розходиться через зраду, фінансові суперечки, конфлікти щодо виховання дитини або іншу конкретну причину. Сама Еліна не повідомляла про такі обставини, а будь-які припущення залишаються лише чутками.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

Що буде з донькою Скай після розлучення батьків

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Попри завершення шлюбу, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс залишаються батьками доньки Скай. У своєму зверненні тенісистка окремо підкреслила, що дитина завжди буде для них на першому місці.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Світоліна дала зрозуміти, що зміна формату стосунків між дорослими не означає припинення їхньої відповідальності перед донькою. Обоє й надалі планують бути присутніми в її житті та підтримувати її на різних етапах дорослішання.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Поки що пара не розкривала подробиць того, як організовуватиме спільне виховання Скай. Тому говорити про конкретні домовленості щодо проживання дитини, графіків чи інших сімейних питань зарано. Публічно відомо лише те, що обоє батьків планують залишатися поруч із нею.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Для Світоліної материнство стало невіддільною частиною життя, так само як і теніс. Вона вже проходила через складний процес повернення до професійного спорту після народження дитини й демонструвала, що може поєднувати ці ролі. Тепер на неї чекає ще одна зміна — необхідність вибудовувати майбутнє після завершення шлюбу.

Водночас спортсменка попросила дати їм із Монфісом простір для відновлення. Це свідчить про те, що наразі вони не готові публічно обговорювати всі подробиці свого рішення.

Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Нагадаємо, нещодавно зірка "Парочки слідчих" Буйновська приголомшила зізнанням про кризи в шлюбі.

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