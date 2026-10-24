Розлучення Еліни Світоліної: ексчоловік тенісистки викрив справжню причину розриву 5-річного шлюбу

Еліна Світоліна й Гаель Монфіс / © Associated Press

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Французький тенісист Гаель Монфіс уперше прокоментував розлучення з українською спортсменкою Еліною Світоліною та заступився за колишню дружину на тлі критики в Мережі.

Чоловік пояснив, що стоїть за їхнім рішенням розійтися, згадав про непростий період у власному житті та наголосив, що вони залишаються родиною заради спільної доньки.

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Як відомо, про завершення п’ятирічного шлюбу Світоліна та Монфіс повідомили спільною заявою в Instagram. Раніше українська тенісистка відверто розповіла про причини розриву, зокрема про зміни у світогляді, війну в Україні та втрату почуттів. Після цього частина іноземної аудиторії французького спортсмена почала критикувати її.

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Еліна Світоліна й Гаель Монфіс / © instagram.com/elisvitolina

Тепер Монфіс вирішив особисто висловитися щодо ситуації. У своєму фотоблогу він опублікував великий допис, у якому закликав із розумінням поставитися до рішення колишньої дружини та не робити поспішних висновків. Зі свого боку він не приховав, що переживав непросту внутрішню боротьбу з собою, яка й призвела до такого результату.

«Ми завжди відверто розповідали про труднощі, з якими кожен із нас стикався особисто. Для мене це була низка травм і сумнівів у собі, які кидали мені нові виклики. Для Еліни — руйнування та страждання, що спіткали її країну. Тепер ми розлучаємося. І, як і раніше, ми вирішили разом поділитися з громадськістю цим непростим випробуванням», — написав спортсмен.

Заява Гаеля Монфіса / © instagram.com/iamgaelmonfils

Монфіс зауважив, що розрив стосунків супроводжується складними почуттями, з якими вони обоє намагаються впоратися. Водночас тенісист підкреслив, що між ними збереглися повага та любов, попри рішення більше не бути парою.

Окремо французький спортсмен відреагував на хвилю критики, з якою зіткнулася Світоліна після своєї відвертості. Він наголосив, що колишня дружина не була зобов’язана публічно пояснювати причини розлучення, а її рішення поділитися особистим було цілком добровільним.

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«Багато хто вирішив, що її пояснення було недостатньо досконалим, і тепер Еліна зіткнулася з критикою, яка, на мою думку, у найкращому разі була недоброзичливою, а в найгіршому — сповненою отруйної злоби», — зазначив Монфіс.

Еліна Світоліна й Гаель Монфіс

Спортсмен також згадав, як Світоліна підтримувала його впродовж спільного життя. За словами француза, саме вона свого часу допомогла йому не завершувати тенісну кар’єру, коли він уже був готовий піти зі спорту. Монфіс назвав колишню дружину важливою частиною своїх найбільших життєвих перемог, серед яких — народження доньки Скай.

«Ми з Еліною, можливо, більше не пара, але ми все ще родина. Мені боляче, проте я назавжди вдячний їй за підтримку й любов, які вона дарувала мені протягом усіх цих років. Коли я був готовий завершити кар’єру в тенісі, саме вона підбадьорила мене й допомогла продовжити. Вона також стоїть за деякими найбільшими перемогами в моєму житті. Найбільша з них — наша донька Скай», — поділився тенісист.

Еліна Світоліна й Гаель Монфіс з донькою / © instagram.com/elisvitolina/

Наприкінці допису Монфіс попросив усіх пам’ятати, що за відомими іменами стоять звичайні люди зі своїми переживаннями та труднощами. Він наголосив, що не всі обставини особистих стосунків можна пояснити одним повідомленням, а тому закликав не засуджувати їх за такий непростий вибір.

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«Еліна має власні труднощі, з якими їй доводиться боротися, так само як і я — зі своїми. Я поважаю її вибір і причини, які до нього привели. Ми й надалі підтримуватимемо одне одного та дбатимемо одне про одного, особливо як двоє людей, яких об’єднує спільна дитина», — підсумував спортсмен.

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна так само вступилася за колишнього чоловіка-француза після критики їх розлучення й пояснила свою позицію.

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