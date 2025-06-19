Розлучення Кеті Перрі і Орландо Блума: подруга співачки розповіла про серйозну кризу в їхньому шлюбі

Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

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Подруга американської співачки Кеті Перрі розповіла про проблеми в її шлюбі з голлівудським актором Орландо Блумом.

Так, лише нещодавно з'явилася інформація, що подружжя не впоралося з серйозною кризою та прийняло рішення розлучитися. Подруга артистки підтвердила, що це дійсно так. За її словами, шлюб Перрі та Блума наразі на межі краху. Близька людина виконавиці не береться загадувати, чи вдасться подружжю помиритися. Вона переконана, що їхнє спільне майбутнє мало можливе.

"На жаль, вони на межі краху. Боюся, що примирення не має багатообіцяльного вигляду", - поділилася подруга артистки, передає Daily Mail.

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Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

Розлучення Кеті Перрі та Орландо Блума – що відомо

Нещодавно в Мережі поширилися чутки про розрив пари. Одразу декілька інсайдерів різним західним ЗМІ розповіли, що знаменитості прийняли рішення розлучитися. Сталося це нібито на тлі кар'єрних проблем Перрі. Блум, за словами інсайдерів, підтримував дружину, однак вона ж занадто емоційно реагує на невдачі, що негативно впливає й на їхні стосунки.

Наразі подружжя не коментує чутки про їхній розрив. Однак Кеті Перрі та Орландо Блум дають зрозуміти, що дійсно наразі в їхній парі не все гаразд. Співачку помічали без обручки, а актор вирушить на весілля Джеффа Безоса без дружини. А нещодавно ж Кеті Перрі на своєму концерті виконала пісню I'm Still Breathing, в якій співає про розбите серце. Глядачі передали їй шоколадне печиво. Артистка ж зі сцени промовила: "Ця пісня про розрив стосунків, і це печиво врятувало мене".