Розлучення, викидень, хвороба мами: Олена Кравець довела до сліз відвертими зізнаннями у моновиставі

Олена Кравець у моновиставі / © ТСН.ua

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Артистка Олена Кравець повернулася на сцену після трьох років паузи і зіграла одразу п’ять ролей в моновиставі, яку зрежисувала Олена Коляденко.

Вчора, 28 квітня, на сцені столичного театру імені Івана Франка відбулася прем’єра моновистави відомої артистки і телеведучої Олени Кравець. Редакція ТСН.ua також мала змогу бути серед перших глядачів цієї постановки і оцінити театральний дебют ексзірки Студії "Квартал 95".

Вистава має назву "Можна я просто посиджу?", і в ній Кравець втілює одразу п’ять різних жіночих образів. Кожна героїня проходить свій особистий шлях змін під час війни. Теми, яких торкається Олена Кравець, близькі багатьом українкам, а саме - розлучення, зрада, втрата дитини, сприйняття свого віку та інші. За словами Олени, ідея цього проєкту в неї народилася близько семи років тому. А вже у співпраці з психотерапевткою Анною Лелик і гумористом Ігорем Френкелем був створений сценарій, в основу якого були покладені реальні історії українок.

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Олена Кравець під час вистави "Можна я просто посиджу?" / © PR-служба Олени Кравець

Олена Кравець під час вистави "Можна я просто посиджу?" / © PR-служба Олени Кравець

Режисеркою постановки стала Олена Коляденко, відома своїми мегауспішними виставами "Шафа" і "Кабаре". За пластичні рухи Кравець відповідав відомий хореограф Ігор Кулешин ("Танці з зірками"), а художницею-постановницею була талановита дизайнерка Дар’я Біла.

Дар’я Біла і Олена Коляденко знову разом - найвідоміша їх спільна робота мюзикл "Кабаре" / © PR-служба Олени Кравець

Вистава не була схожа на традиційну театральну постановку. До того, як Кравець з'явилася на сцені, телеведучий Роман Міщеряков обрав вісім глядачів, яким поталанило споглядати гру знаменитості прямо на сцені. Ба більше, всі вони брали безпосередню, хоча й епізодичну участь в деяких мізансценах разом з головною героїнею. Під супровід живої музики (а саме піаніно і контрабаса) Кравець перевтілювалася в різних жінок, змінюючи голос, поставу, образ, викликаючи у глядачів справжній вирій емоцій — від легкої посмішки до тихих сліз.

Ведучий Роман Міщеряков / © ТСН.ua

Декорації були лаконічні і дуже символічні — крісло, наче з кабінету психотерапевта, зелена галявина, величезна декоративна люстра і ширма, за якою виконавиця, власне, перевтілювалася.

Декорації вистави "Можна я просто посиджу?" / © PR-служба Олени Кравець

"У кожній із цих жінок я впізнаю відлуння власної історії, власних питань до життя. Там є одна історія, яку я написала сама — вона дуже особиста", — зізнавалася Олена Кравець напередодні прем'єри. І дійсно, знаючи біографію самої акторки важко відокремити її власне життя від подій, які відбуваються з її героїнями. Бо в Олени так само була трагедія в житті, пов'язана з викиднем, про що вона відверто розповідала в інтерв'ю. Тема розлучення також не раз виникала в творчих кулуарах, хоча й досі Олена Кравець не коментує подій в особистому житті.

Олена Кравець у моновиставі / © PR-служба Олени Кравець

Олена Кравець у моновиставі / © PR-служба Олени Кравець

Однією з найщемливіших сцен постановки був фінальний монолог Олени про її власних батьків, після якого глядачі ледь стримували сльози. "Тато дуже терпляче зараз доглядає мою маму після інсульту. Миє, годує її, одягає. А мама втратила короткострокову пам’ять, постраждав гіпокамп. Мамуся моя може не пам'ятати, який сьогодні день, де вона знаходиться, і не завжди впізнає нас", — відверто зізналася артистка зі сцени.

Жанр постановки більш схожий на мелодраму і дещо нагадує терапевтичний сеанс, який змушує глядача після перегляду почати діалог з собою. Поєднання такої щирості, глибини, болю й надії не може залишити байдужим навіть найбільших скептиків, але такі в принципі обійдуть увагу цю постановку, знаючи, хто грає в ній головну і єдину роль. Всі ж ті, хто таки наважиться стати свідком емоційних драматичних переживань у виконанні 48-річної Олени Кравець, впевнені, будуть приємно вражені глибиною її акторської гри.

Олена Кравець під час вистави "Можна я просто посиджу?" / © PR-служба Олени Кравець

Наважатися на таку постановку ще й на великій сцені головного театрального майданчика країни треба мати неабияку сміливість. Як і говорити на такі відверті й інтимні теми назагал. Але Олена Кравець нарешті може собі це дозволити. Як ми дізналися, з цією постановкою актриса планує вирушити у всеукраїнський тур (після другого показу в Києві, який відбудеться 16 червня).

На події журналісти ТСН.ua зустріли багато відомих особистостей, серед них були Надя Дорофєєва і Міша Кацурін, Анатолій Анатоліч з Юлою, Дмитро Шуров, Степан Казанін з дружиною Наталею, Даніель Салем зі співачкою Lida Lee, гуморист Володимир Шумко з дружиною Анною та інші. Також підтримати Олену прийшли чоловік Сергій і старша донька Марія.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва на прем’єрі вистави Олени Кравець / © ТСН.ua

Юла і Анатолій Анатоліч теж були серед глядачів вистави / © ТСН.ua

Всі вони, а також десятки інших вдячних глядачів вишукувалися в довгу чергу до Олени на сцену, аби привітати з прем’єрою і вручити квіти.

У кінці вистави глядачі аплодували Олені Кравець стоячи / © PR-служба Олени Кравець