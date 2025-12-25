Розлучення зірок 2025: Комаров, Денисенко, Тополі та інші знаменитості, які розірвали шлюб

Зірки, які розлучились 2025 року / © tsn.ua

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua за традицією підбиває підсумки року, що минає. Ми пишемо про зміни в особистому житті зірок, які стались в них протягом 2025 року.

Раніше ми вже написали доволі радісну новину про зірковий бебі-бум. А цього разу пропонуємо пригадати дещо сумні події про розлучення. Так, чимало зіркових пар, які здавались міцними, розірвали шлюб. Ба більше, стосунки деяких припинились з гучним скандалом.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Журналіст Дмитро Комаров не з тих, хто розкриває хоча б якісь подробиці з особистого життя. Тож, яке було здивування фанів, коли з реєстру судових справ стало відомо, що він розлучається з дружиною Олександрою Кучеренко. Ба більше, Дмитро Комаров ще й подав заяву до суду 1 січня. Згодом і сам ведучий підтвердив розлучення та висловився про прочини. Журналіст пояснив, що в сім'ях бувають непорозуміння та конфлікти, але пари знаходять спільну мову. Вочевидь, їм із дружиною не вдалося цього зробити. Проте Комаров запевнив, що вони розлучились мирно та підтримують приятельські стосунки. Пара прожила в шлюбі протягом шести років.

Реклама

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Про розлучення акторів теж стало відомо з реєстру судових справ. Ініціаторкою стала Наталка Денисенко, яка 31 січня подала заяву до суду. Вона вказала, що причина цього "втрата почуттів одне до одного". Та згодом почали спливати скандальні подробиці. Зокрема, Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко в зраді, мовляв, вона закрутила роман на стороні. Акторка ж запевняла, що була вірною в шлюбі. Та Федінчик все ж таки наполягає на своєму. Що цікаво, актор і видав коханця колишньої дружини – це манекенник Юрій Савранський. Наразі саме з ним артистка перебуває в стосунках. Пара прожила в шлюбі вісім років. Вони виховують спільного сина.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна

Чи не найскандальніше розлучення року було в зірки гумористичного проєкту "Ліга сміху" та ветерана ЗСУ Віктора Розового. У травні блогерка Ольга Мерзлікіна оголосила про їхній розрив. Вона зазначила, що причиною цього стали зради Розового. Мовляв, коли він ще служив на фронті, то мав роман на стороні. А згодом Віктор Розовий дав скандальне інтерв'ю, де видав все, що його не влаштовувало в шлюбі, в тому числі й подробиці інтимного життя. Користувачі тоді зовсім не оцінили такої відвертості та розкритикували висловлювання гумориста. Тим часом Ольгу Мерзлікіну підтримали. Пара прожила в шлюбі рік.

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий / © instagram.com/oliamerzlikina

Кеті Перрі та Орландо Блум

Американська співачка та голлівудський актор прожили в шлюбі чотири роки та виховувати спільне донечку Дейзі. Вони здавались однією з ідеальних пар Голлівуду. Проте на початку червня почали ширитися чутки про кризи в шлюбі пари, а згодом взагалі й про розлучення. Врешті, співачка та актор підтвердили розрив. Проте вони запевнили, що залишились в чудових стосунках та продовжують разом виховувати доньку. До речі, після розриву з Блумом Перрі вже й встигла закрутити новий роман. Артистка перебуває в стосунках із колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова

Артистка та продюсер прожили в шлюбі дев'ять років. Проте у липні Ольга Горбачова ошелешила новиною про їхнє розлучення. Ініціаторкою розриву була саме співачка. Вона говорить, що прийняла таке рішення, оскільки в неї не було ресурсу на ці стосунки. Після розлучення колишнє подружжя залишилось в чудових стосунках та разом виховує двох доньок – Поліна та Серафиму.

Реклама

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Роман Сасанчин та Іванна

Про розлучення подружжя стало відомо на початку вересня. Пара прожила в шлюбі три роки. Причину розриву вони розкривати не стали. Проте з їхніх рідкісних коментарів зрозуміло, що в стосунках були серйозні негаразди. Ба більше, Роман та Іванна розійшлися не на позитивній ноті та спілкуються винятково у питаннях, що стосуються доньки. Іванна наразі перебуває в Польщі, де вже встигла закрутити новий роман. А от Сасанчин залишився в Києві, де також не сумує на самоті.

Роман Сасанчин із колишньою дружиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Цьогоріч розпалась ще одна, здавалося б, міцна голлівудська пара. Акторка Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан подали заяву на розлучення після 19 років шлюбу. Що стало причиною такого рішення – невідомо. Проте ходять плітки, що музикант закрутив роман на стороні та вирішив будувати стосунки з коханкою. У Ніколь Кідман та Кіта Урбана є дві спільні доньки – Сандей та Фейт.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман / © Associated Press

Яна Глущенко та Олег Збаращук

Акторка Яна Глущенко у листопаді повідомила про розлучення з чоловіком Олегом Збаращуком після восьми років шлюбу. Причину вони розкривати не стали, лиш запевнили, що припиняють стосунки без сварок та образ одне на одного. Проте раніше було відомо, що Яна та Олег переживали серйозну кризу в шлюбі. У колишнього подружжя є спільний син Тамерлан.

Олег Збаращук та Яна Глущенко

Тарас та Олена Тополі

Співачка та лідер гурту "Антитіла" на початку грудня оголосили про розлучення після 12 років шлюбу, що стало справжнім шоком для прихильників. Колишнє подружжя розрив особливо коментувати не стало, тож причини лишаються невідомі. Проте артисти запевнили, що розлучаються з повагою одне до одного та вдячністю. Разом вони продовжують виховувати трьох дітей – синів Романа та Марка і доньку Марію.

Реклама

Олена і Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, 2025 рік був сповнений і радісних моментів. Зокрема, чимало знаменитостей цьогоріч зіграли весілля. Наприклад, старша донька співачки Олі Полякової вийшла заміж за іноземця, а акторка Віталіна Біблів вперше уклала шлюб.