Розлучення зірок 2021: Дзідзьо, Вітвіцька, Білик та інші знаменитості, які цьогоріч розірвали шлюб

Чимало пар більше не разом.

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

Так, 2021-й запам'ятався не лише гучними весіллями, а й, на жаль, розлученнями. Чимало відомих пар ухвалили рішення йти різними дорогами. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей розірвав шлюб цього року.

Зої Кравіц та Карл Глусман

Зої Кравіц та Карл Глусман / Associated Press

На початку січня цього року зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц оголосила про розлучення з актором Карлом Глусманом. Пара, яка одружилася у травні 2019 року, розірвала стосунки за півтора року шлюбу. Офіційно вони розлучилися у серпні.

Кім Кардашян та Каньє Вест

Кім Кардашян та Каньє Вест / Associated Press

У лютому у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом. А невдовзі стало відомо, що репер домагаєтся спільної опіки над їхніми чотирма дітьми. Також артист подав і свою відповідь на прохання про розлучення. Проблеми у подружньому житті зірок почали з'являтися у ЗМІ ще на початку 2020 року коли Вест балотувався на пост президента США. Так, під час першої зустрічі з виборцями репер розповів, як просив Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком. Подейкують, що остаточно Кардашян ухвалила рішення про розлучення після того, як Вест помочився на статуетку "Греммі". У зірки проблеми з психікою - він страждає на біполярний розлад.

Кім Кардашян та Каньє Вест / Associated Press

У червні заплакана Кім вперше привселюдно прокоментувала розлучення з Каньє. Вона заявила, що почувається невдахою, оскільки її третій шлюб розвалився. Втім, до кінця року інформації про офіційне розлучення не було. Але Кім вже закрутила роман з новим бойфрендом. Ним став 28-річний комік Піт Девідсон.

Слава Дьомін та Ксенія Міщенко

Слава Дьомін з ексдружиною / instagram.com/slavademin_official

Після 13 років шлюбу вирішив розлучитися радіоведучий Слава Дьомін. Знаменитість зазначив, що вони з Ксенією Міщенко розійшлися інтелігентно, залишившись у дружніх стосунках. Стосунки пари "з'їв" побут. За словами зірки, між ними стало мало романтики та спілкування, і все переросло в спільне проживання, а не в стосунки. Майже півроку пара намагалася врятувати шлюб. І врешті, саме Слава наважився на рішучий крок. Коли ексзакохані зрозуміли, що з цього нічого не вийде, ведучий сказав, що він шукатиме нове житло та з'їжджатиме.

Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі

Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі / Getty Images

Відома американська модельєрка та акторка Мері-Кейт Олсен і французький банкір Олів'є Саркозі офіційно розлучилися 25 січня. Пара прожила у шлюбі 5 років. Подейкували, що причиною розриву між дизайнеркою та банкіром стало те, що обранець зірки не хотів мати дітей.

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska

Шокувала прихильників новиною про розлучення ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Знаменитість розійшлася зі своїм чоловіком Владом Кочатковим після восьми років шлюбу. Пара намагалася врятувати стосунки разом із психологом, але не вдалося. Вони не стали лити бруд одне на одного. Соломія лише зазначила, що за ці вісім років, що вони були разом, Влад став для неї другом, проте подружжя втратило одне одного. Попри розрив, Влад і Соломія залишитися у гарних стосунках та продовжують спілкуватися. Наразі найзаповітніша мрія Соломії – міцна та затишна сім'я.

Петро Чорний та Діана

Петро Чорний та Діана / instagram.com/petrcherny

Заслужений артист України Петро Чорний розлучився з дружиною Діаною після 26 років шлюбу. Щоправда, це сталося ще три роки тому. Зірка наважився розповісти про розрив лише у лютому 2021-го. Протягом цього часу знаменитість тяжко переживав цей розрив. За словами Чорного, вони з Діаною більше не могли бути разом через його буйну концертну діяльність. Як справжній джентльмен, він залишив дружині та синові Жану квартиру і все нажите майно. Колишньою дружиною зараз опікується, мов брат, а сам живе в приймах, по друзях.

Олена та Євген Синельникови

Олена та Євген Синельникови / instagram.com/synelnykova_fan

Творці шоу "Орел і решка" Олена та Євген Синельникови розлучилися після 20 років шлюбу. Причина, за словами жінки, проста – вони занадто рано одружились і за ці роки стосунки вичерпалися. У експодружжя є спільний син, 9-річний Олексій.

Дзідзьо та SLAVIA

Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, навесні приголомшив новиною про розлучення із дружиною Ярославою, більш відомою як SLAVIA. Пара була разом 20 років, з них 7 – в офіційному шлюбі. На початку року Слава почала розповідати про проблеми у сім'ї. Зокрема, співачка жалілася, що іноді коханий не ночує вдома та "ходить на нічні медитації". 24 квітня Дзідзьо заявив, що вже 9 місяців не живе з дружиною та готується до офіційного розлучення. Артист додав, що це рішення вони ухвалили разом "тверезо та розумно". Усе майно артист віддав колишній, зокрема, розкішну квартиру біля озера у селі Підгірці.

До слова, ширилося багато пліток про роман Хоми з Олею Цибульською. Нещодавно артист вирішив розставити всі крапки над "і" та зазначив, що у них лише професійні стосунки. Зі свого боку, співачка неодноразово й сама заявляла, що жодних стосунків, крім робочих, з Михайлом не мала.

Позитив та Анна Андрійчук

Позитив та Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

У квітні стало відомо про розрив стосунків співака та композитора Позитива і дизайнерки Анни Андрійчук. Як стало відомо згодом, саме вона ухвалила важливе рішення. Так, вперше пара роз'їхалася ще понад два роки тому, аби зробити паузу та зрозуміти, "хто є хто". За цей час подружжя ще намагалося відновити сім'ю, разом подорожувало та планувало спільне майбутнє, але не вдалося. Подружжя офіційно розлучилося на початку вересня після 13 років стосунків.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / instagram.com/bilyk_iryna

Легендарна українська співачка Ірина Білик розлучилася з російським продюсером Асланом Ахмадовим. Попри розрив, вона назвала колишнього найкращим з усіх чоловіків у її житті, а їхнє кохання - "космічним". Раніше зірка говорила, що кохання не вдалося зберегти через те, що вона живе в Україні, а фотограф – в Росії. Втім, згодом співачка назвала головну причину такого рішення – вони сильно змінилися.

Андре Тан і Аліна Харечко

Андре Тан і Аліна Харечко / instagram.com/alina_kharechko

Після дев'яти років шлюбу розлучилися український дизайнер Андре Тан та його обраниця Аліна Харечко. Модельєр зауважив, що причиною їхнього розриву стали дизайнерські амбіції дружини. Андре залишив Аліні все їхнє майно, а саме великий будинок з великою ділянкою землі та навіть купив новий автомобіль. Також після розлучення Тан "обрав складний шлях". Так, дизайнер не вживав алкоголь та не гуляв і займався духовними практиками. Зокрема, Андре спробував ретрит – зірка мовчав 10 днів.

Дарина Мельникова та Артур Смольянінов

Дарина Мельникова та Артур Смольянінов / instagram.com/melnikovadsh

Не вдалося зберегти шлюб і подружжю російських акторів – зірці серіалу "Татусеві доньки" Дарині Мельниковій і Артуру Смольянінову. Після семи років шлюбу і народження двох дітей вони вирішили розлучитися. Подейкували, що у Смольянінова були певні проблеми з алкоголем, однак Мельникова воліє про це не говорити.

Гарві Вайнштейн та Джорджина Чапман

Гарві Вайнштейн та Джорджина Чапман / Getty Images

У липні цього року офіційно розлучилися горезвісний американський продюсер Гарві Вайнштейн, який ув'язнений на 23 роки, та його дружина, акторка Джорджина Чапман. Зауважимо, Джорджина подала на розлучення з Гарві ще 2017 року після звинувачень продюсера у сексуальних домаганнях. За рік акторка вперше прокоментувала секс-скандал з ним. Чапман заявила, що навіть не підозрювала Гарві у харасменті.

Кейт Босворт та Майкл Поліш

Кейт Босворт та Майкл Поліш / Getty Images

Не витримав випробувань долі також шлюб зіркового подружжя американської акторки Кейт Босворт та режисера Майкла Поліша. Пара розірвала стосунки через 8 років після одруження.

Сергій Мартинюк та Лора

Сергій Мартинюк та Лора

Фронтмен українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк розлучився з дружиною Лорою після семи років стосунків. Співак розповів, що причиною такого рішення стало те, що вони почали дивитися на життя з різних ракурсів і зрозуміли, що час рухатись кожному своїм шляхом.

Настя Івлєєва та Елджей

Елджей і Настя Івлєєва / instagram.com/_agentgirl_

Російський репер Олексій Узенюк, він же Елджей, та його дружина, ведуча Настя Івлєєва розлучилися після двох років шлюбу. Однією з причин такого рішення зірка Мережі назвала занадто швидке рішення одружитися, адже під вінець вони пішли за рік після початку стосунків. Дітей в ексзакоханих немає, а от багатомільйонне майно довелося ділити. Івлєєвій дістався двоповерховий будинок, чотири гектари землі і три автомобілі: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro і Mercedes-Benz G-class. В Елджея залишилися лише автівки: Hummer H2 і BMW i8.

Кейлі Куоко та Карл Кук

Кейлі Куоко та Карл Кук / Associated Press

У вересні зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко розлучилася з чоловіком-актором Карлом Куком. Вони розірвали стосунки після трьох років шлюбу. Рішення колишні ухвалили разом та відмовилися більше коментувати цю подію.

Лідія Федосєєва-Шукшина та Барі Алібасов

Барі Алібасов та Лідія Федосєєва-Шукшина / instagram.com/alibasov_nana

Після низки скандалів та позовів на розлучення, все ж розірвали свої стосунки російська акторка Лідія Федосєєва-Шукшина та продюсер Барі Алібасов. Вони одружилися 20 листопада 2018 року. Втім, стосунки зіпсувалися, коли Лідія подарувала коханому квартиру вартістю 10 млн рублів, а він передав її своєму помічникові. У результаті їй довелося довго судитися за повернення апартаментів. Також у Алібасова навіть була молода коханка, яка розповідала про свою вагітність від продюсера. Однак, попри скандали, подружжя відмовлялося розлучатися. Зокрема, в березні цього року суд скасував їхнє розлучення, яке ініціювала Лідія у грудні 2020-го. У вересні цього року вони все ж розійшлися.

Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра

Ахтем Сеітаблаєв / instagram.com/a.seitablaev

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розлучився з другою дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою. Вони були у шлюбі від 2013 року. Рішення ухвалив Ахтем. Наразі пліткують, що Ахтем вже давно живе з молодшою на двадцять років дівчиною. Однак сам він заперечує, що має будь-які стосунки.

Олександр та Ірина Пікалови

Олександр Пікалов з ексдружиною

Худкерівник та актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов нещодавно ошелешив новиною, що після 18 років шлюбу розлучився зі своєю дружиною Іриною. Артист не став робити з цього сенсаційну новину, лише розповів, що будинок під Києвом залишив колишній. Зазначимо, що Олександр та Ірина одружилися 2003 року. 2006-го у них народився син Михайло.

Валід Арфуш та Ліда Петрова

Валід Арфуш та Ліда Петрова / instagram.com/omtaratutaraom

На початку листопада дружина медійника Валіда Арфуша, дизайнерка Ліда Петрова, заявила, що розлучається з чоловіком. Жінка повідомила, що неочікувано отримала лист із суду. На розлучення подав сам Валід.

Андрій Хливнюк та Ганна Копилова

Андрій Хливнюк та Ганна Копилова

Вже офіційно стало відомо про розлучення фронтмена українського гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка та режисерки Ганни Копилової. Пара була у шлюбі 11 років. Втім, чутки про розрив почали ширитися ще минулого року. Зауважимо, що Хливнюк та Копилова одружилися 2010 року. У шлюбі у них народилося двоє дітей.

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