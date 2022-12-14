Розлучення зірок 2022: Дорофєєва, Ступка, Валевська та інші знаменитості, які розірвали шлюб

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

Так, 2022 року було чимало гучних весіль. Однак, багато пар, стосунки яких здавалися найміцнішими у шоубізнесі, розлучилися та розійшлися різними шляхами. Пропонуємо пригадати, хто із зірок цього року розірвав шлюб.

Джейсон Момоа та Ліза Боне

На початку січня знамените подружжя акторів приголомшило новиною, що вони розлучаються. Для шанувальників пари ця новина стала справжнім шоком, адже Джейсон та Ліза прожили разом 17 років, з яких у шлюбі – п'ять. Також пара виховує двох спільних дітей - доньку Лолу та сина Накоа-Вулфа.

Джейсон Момоа та Ліза Боне / Фото: Associated Press

Екси вирішили не називати причин розлучення. Однак, Джейсона згодом заскочили у компанії акторки Ейси Гонсалес. Та їхні стосунки тривали недовго – лише два місяці.

Памела Андерсон та Ден Гейхерст

Шлюб американської акторки та моделі Памели Андерсон з тілоохоронцем Деном Гейхерстом не витримав перевірки на міцність. Лише через рік після весілля пара розлучилася. Причина розлучення ексів невідома.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Схоже, акторці не щастить в особистому житті. Ден став п'ятим чоловіком Памели, однак і з ним у неї не склалося подружнє життя.

Меган Фокс та Браян Остін Грін

Пара не разом вже тривалий час. Меган та Браян одружилися 2010 року, а вже за п'ять років акторка подала на розлучення. Проте, не довела процес до кінця. Вже 2020 року Меган знову подала відповідні документи, і 8 лютого цього року пара нарешті розлучилася. Екси разом виховують трьох спільних синів - Ноа, Боді та Джорні.

Меган Фокс та Браян Остін Грін з дітьми / Фото: instagram.com/meganfox

До речі, особисте життя і Меган, і Браяна за час, що вони не разом, неабияк змінилося. Так, акторка погодилася вийти заміж за музиканта Machine Gun Kelly.є

Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Тим часом Браян знову став батьком. Танцівниця Шарна Берджесс народила актору сина.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото: Getty Images

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Новина про розлучення пари просто шокувала їхніх прихильників та навіть колег за сценою. Вони вважалися найміцнішою парою у шоубізнесі. Надя та Вова були разом 11 років, з яких шість у шлюбі.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Причину розлучення пара особливо не називала, лише розповідала, що з роками їхнє кохання минуло. Утім, за місяць після розлучення Надю заскочили у компанії ресторатора Міші Кацуріна, який теж розірвав шлюб з дружиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною. Згодом артистка підтвердила, що має стосунки з ним.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тим часом Вова теж довго не був на самоті. Наприкінці літа він повідомив, що почав зустрічатися з Дашею Кацуріною.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Спільних дітей у Вови та Наді немає, а Даша та Міша виховують сина та доньку.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Пара оголосила про розлучення у квітні цього року. Поліна прокоментувала, що більше не разом з Дмитром, і після розриву вони залишилися гарними друзями. Також Логунова повідомила, що зустріла нове кохання.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро ж розповів більше подробиць. Як виявилося, пара порвала наприкінці 2021 року. Поліна зустріла коханого-американця, який навіть освідчився їй. Ступка зазначив, що не тримає зла на колишню.

Поліна Логунова з нареченим / Фото: instagram.com/janiceowenphoto

Дмитро та Поліна одружилися 11 березня 2016 року, а вже 25 квітня 2017 року у них народилася донечка, яку вони назвали Богданою.

Валерій та Юлія Харчишини

Фронтмен гурту "Друга ріка" на початку травня повідомив, що розлучився з дружиною Юлією після 13 років шлюбу. Музикант зізнався, що вони розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни і не жили разом. За цей час Харчишин мав інші стосунки.

Валерій Харчишин з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Загалом, Валерій ще минулого року розповідав, що у них з дружиною зіпсувалися взаємини на тлі невиліковної хвороби сина. Спільний біль не зміцнив стосунки пари, а навпаки – погіршив.

Наталія Валевська та Володимир Пригладь

У липні співачка Наталія Валевська офіційно розлучилася з Володимиром Пригладю, з яким була у шлюбі 18 років. Причину такого рішення артистка не називала.

Наталія Валевська з колишній чоловіком / Фото: instagram.com/valevska_official

Утім, Валевська поділилася, що у їхніх стосунках трапилося щось дуже серйозне, після чого вона поставила крапку. Хоча таке рішення було прийняте не одразу, адже один у їхній парі намагався врятувати шлюб.

Хоча Наталія й не називала причин розлучення, співачка ділилася, що "її серце було розбите на шмати" і вона болісно переживала розрив.

Шакіра та Жерар Піке

Цього року подружжя розійшлося зі скандалом після 12 років шлюбу. Шакіра прийняла рішення припинити стосунки через численні зради чоловіка.

Жерар Піке і Шакіра / Фото: instagram.com/shakira

Зрадливий Жерар Піке довго не сумував на самоті. Він закрутив роман з Кларою Чіа, яка є молодою копією Шакіри. Подейкують, що саме вона стала розлучницею. Жерар привів коханку додому, а Шакіра їх заскочила.

У шлюбі у пари народилося двоє синів. Шакіра отримала повну опіку над ними та планує після Нового року переїхати до США. Виконавиця запевнила, що не буде перешкоджати зустрічам батька із синами. Окрім цього, екси поділили спільне майно.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко

У червні актор повідомив, що розлучається з візажисткою. Причину розлучення пара не називала, також не відомо, хто саме став ініціатором розриву. Щоправда, тривалий час Тарас говорив, що сумує за Тіною та не шукає нових стосунків.

Тарас Цимбалюк з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Однак, вже у жовтні стало відомо, що Цимбалюк закрутив новий роман. Актор час від часу ділиться романтичними знімками зі своєю коханою. Сам Тарас не говорить, хто стала його обраницею, та шанувальники розсекретили її. Цимбалюк зустрічається з рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Тарас Цимбалюк з коханою / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Єлизавета Коцюба та Юрій Бардаш

Модель Єлизавета Коцюба прийняла рішення розлучитися з одіозним чоловіком. Після скандальних заяв Бардаша про прихильність до політики Путіна та після його втечі до РФ, Ліза припинила стосунки з ним. У шлюбі пара прожила майже два роки, разом вони виховують доньку Сару.

Єлизавета Коцюба та Юрій Бардаш / Фото: instagram.com/lisa.bardash

Джеймс Гетфілд та Франческа Томасі

Лідер гурту Metallica ще на початку року розлучився з дружиною, однак про це стало відомо лише у серпні. Після розриву пара підтримує теплі стосунки заради трьох спільних дітей - доньок Каллі і Марселли та сина Кастора.

Джеймс Гетфілд та Франческа Томасі з дітьми / Фото: Getty Images

Джеймс та Франческа одружилися 1997 року. Пара прожила у шлюбі тривалих 25 років.

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман

Соліст Imagine Dragons у вересні повідомив, що розлучається з дружиною. У стосунках пара перебувала від 2011 року. За цей час Ейжа народила Дену чотирьох дітей.

Ден Рейнольдс / Фото: instagram.com/danreynolds

До речі, пара вже оголошувала про розлучення 2018 року. Утім, подружжя зуміло подолати кризу у стосунках та примиритися.

Костянтин та Валентина Войтенки

Ще минулого року стало відомо, що пара переживає непростий період у їхніх стосунках. У ефірі шоу "Танці з зірками" Костянтин повідомив, що вони на межі розлучення та не живуть разом. Але тоді подружжя зуміло примиритися.

Костя Войтенко з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Однак, у жовтні цього року Валентина повідомила, що вони остаточно розлучилися. Танцівниця вже повернула собі дівоче прізвище – Марініна.

Костянтин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. У шлюбі у них народилася донька Емілія.

Костя Войтенко з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/valentina_voitenko

Андрій Джеджула та Юлія Леус

Цього року скандальне подружжя нарешті розлучилося. Пара одружилася 2017 року, а 2019 розлучилася. Утім, екси спробували дати одне одному другий шанс та знову одружилися, а 2021 року у них народилася донька.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Згодом подружжя почало розповідати шокувальні подробиці про сімейне життя. У грудні 2020-го Леус на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому шоумена. Юлія розповідала, що чоловік бив її та знущався з неї.

Однак і Джеджула не став мовчати. Він назвав колишню маніпуляторкою, яка живе за рахунок інших. Також шоумен розповідав, що Леус била його.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Екси офіційно розлучилися, однак продовжують судитися щодо опіки над донькою Адель. За словами Джеджула, Леус не дає йому бачитися з дитиною.

Dj Nastia та Сергій Лещенко

Скандальна Анастасія Топольська після п'яти років шлюбу розлучилася з екснардепом Сергієм Лещенком. Причину розриву Настя не називала. Утім, Топольська закрутила роман з музичним продюсером Стефом Мендесідіс, який живе та працює у Нідерландах.

Dj Nastia та Сергій Лещенко / Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Яніна Соколова та Володимир Литвин

Журналістка та телеведуча Яніна Соколова цього року поповнила ряди холостячок. Знаменитість розлучилася з українським банкіром Володимиром Литвином. Утім, достеменно невідомо, коли пара розірвала стосунки, адже Яніна не стала цього уточнювати.

Яніна Соколова / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Пара одружилася 2010 року. У шлюбі у них народилося двоє синів – Микола та Мирон.

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