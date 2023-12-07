Розлучення зірок 2023: Камалія, Добринін, Салем, Трінчер та інші знаменитості, які розірвали шлюб

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

Так, 2023 року чимало зіркових пар розлучилися. Зокрема, різними шляхами розійшлися як і ті закохані, які нетривалий час були у стосунках, так і ті, чий шлюб здавався одним із найміцніших в шоубізнесі. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей розлучився 2023 року та офіційно став холостяком чи холостячкою.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська

Першою про їхній розрив заговорила саме Аліна Шаманська. На початку січня блогерка оголосила, що вони з актором розлучаються. Останньою краплею для Аліни нібито стало те, що Руслан проводив час з іншою блогеркою, записував з нею відео інтимного характеру та публічно принижував свою дружину. Більше подробиць Шаманська не стала розповідати.

Руслан Ханумак та Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

А от сам Ханумак переконував, що насправді вони ще до війни розійшлися. Також він спростовував заяви колишньої та запевняв, що ніколи б її не зрадив. До слова, у шлюбі подружжя прожило близько шести років. Разом вони виховують сина Артура, який народився у вересні 2017 року.

Різ Візерспун та Джим Тот

Подружжя прожило в шлюбі 12 років. Однак 24 березня Різ та Джим у спільній заяві оголосили, що розлучаються. Звичайно, знаменитості не стали називати причину, лише зазначили, що рішення було не з легких. Тим не менш, екси запевняють, що після розлучення зберегли теплі стосунки. Різ та Джим мають спільного сина – 11-річного Теннесі Джеймса.

Різ Візерспун та Джим Тот / Фото: Associated Press

Венсан Кассель та Тіна Кунакі

Про розрив знаменитостей стало відомо на початку квітня. Ані актор, ані модель жодного разу не коментували своє розлучення, тож невідомо, що стало причиною такого рішення. Кассель та Кунакі прожили в шлюбі п'ять років та виховують спільну доньку Амазоні.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі

Камалія та Мохаммад Захур

Новина про розлучення пари стала неабиякою несподіванкою. Камалія та Захур прожили у шлюбі 20 років та здавалися однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі. Тим не менш, 13 квітня артистка оголосила, що вони розлучаються. Причину співачка не називала, лише говорила, що понад рік вони працювали над стосунками, але вирішили жити окремо.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Припускають, що тріщина в шлюбі Камалії та Захура виникла через доньку бізнесмена від попереднього шлюбу. Співачка говорила, що вони не ладнають між собою та сваряться на тлі війни в Україні. Найбільше виконавицю засмучувало, що Захур ставав на бік доньки. Нині бізнесмен живе в Британії, а співачка – в Україні. Вони часто бачаться та проводять разом час, але вже не як подружжя, а як друзі та батьки спільних донечок - Арабелли та Мірабелли, яким 10 років.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман

Соліст гурту Imagine Dragons розлучився з дружиною у середні квітня. Фани зіркової пари сподівалися, що вони ще зможуть помиритися та далі будуть разом, адже раніше в їхньому шлюбі вже були такі випадки. Однак, схоже, цього не станеться. У Рейнольдса з'явилася нова обраниця – акторка Мінка Келлі.

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман / Фото: Associated Press

Співак виховує з колишньою дружиною, з якою прожив у шлюбі 12 років, чотирьох дітей - 11-річну доньку Ерров, 6-річних близнючок Ґію та Коко та 4-річного сина Валентайна.

Шеннен Догерті та Курт Ісваренко

Подружжя прожило у шлюбі 11 років. Однак 22 квітня стало відомо, що акторка подала на розлучення. Причини розриву пари були невідомі. Однак у своєму новому подкасті "Давайте прояснимо з Шеннен Догерті" артистка шокувала, чому насправді пішла від чоловіка.

Шеннен Догерті та Курт Ісваренко / Фото: Associated Press

Виявилося, що Курт зраджував її протягом останніх двох років. Ба більше, він розповів Догерті про стосунки з іншою жінкою саме тоді, коли акторка готувалася до операції з видалення пухлини у мозку.

Оксана Білозір та Роман Недзельський

Подружжя розлучилося після 33 років шлюбу. Про їхній розрив повідомив саме Недзельський. Музикант, а від початку війни військовий, зізнався, що ініціаторкою була саме співачка. Білозір подала заяву до суду, після чого їх розлучили. Причини Недзельський називати не став, хоча ділився, що був проти розлучення.

Оксана Білозір та Роман Недзельський / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Сама ж Білозір говорила, що до офіційного розлучення вони вже 10 років не були парою, тож вона просто поставила крапку в цій історії. Співачка запевняла, що після розриву залишилася в дружніх стосунках із чоловіком.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер

Подружжя прожило в шлюбі 18 років, однак 3 травня стало відомо, що Баумгартнер подала на розлучення. Чому жінка вирішила розлучитися з американським актором – невідомо. Крістін лише послалася на звичайні "непримиренні розбіжності". Колишні закохані мають трьох спільних дітей – синів Кейдена та Гейса і доньку Грейс.

Кевін Костнер із колишньою дружиною / Фото: Associated Press

Нікіта Добринін та Даша Квіткова

У середині січня пара приголомшила новиною, що розлучається. Фани знаменитостей були неабияк шоковані, адже Нікіта та Даша за пів року до розриву обвінчалися та будували спільні плани на майбутнє.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

19 червня колишнє подружжя офіційно розлучилося майже після трьох років шлюбу. Причини такого рішення залишаються невідомими. Добринін та Квіткова після розриву підтримують гарні стосунки заради їхнього 2-річного сина Лева.

Даніель Салем та Марія

Новина про розлучення пари стала справжньою несподіванкою. 24 червня Даніель повідомив, що вони з дружиною більше не разом. Ба більше, пара нібито подала на розлучення ще до початку повномасштабної війни. Салем говорив, що він мало приділяв уваги Марії, окрім того, вони неабияк ревниві. Це все негативно впливало на стосунки. Тим не менш, колишні закохані намагаються підтримувати дружні взаємини заради спільної доньки Санти-Луни.

Даніель Салем із колишньою дружиною Марією / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Сергій Жадан та Ірина Куніцина

Лідер гурту "Жадан і Собаки" 26 червня офіційно розлучився з дружиною після 15 років шлюбу. У судових документах стверджувалося, що "подружжя давно не живе сімейним життям і не веде спільний побут". Колишні закохані мають спільну доньку Марію.

Сергій Жадан з ексдружиною та донькою

До речі, сам Жадан своє розлучення не коментував. Однак вже доволі тривалий час музикантові приписують роман зі співачкою Христиною Соловій.

Христина Соловій і Сергій Жадан

Рікі Мартін та Джован Йосеф

Пара прожила у шлюбі шість років. Однак 7 липня вони приголомшили новиною, що розлучаються. Причину називати не стали. Однак подейкують, що в Рікі Мартіна з'явився новий обранець, заради якого він і пішов від свого партнера.

Рікі Мартін та Джован Йосеф / Фото: Associated Press

Софія Вергара та Джо Манганьєлло

Подружжя акторів 18 липня оголосило про розлучення. Причину такого рішення вони називати не стали та попросили про конфіденційність. У шлюбі Софія та Джо прожили сім років.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло / Фото: Associated Press

Аріана Гранде та Далтон Гомес

18 липня стало відомо, що американська співачка розлучається з агентом елітної нерухомості. Причиною такого рішення друзі колишніх закоханих називали те, що в них різні темпи життя. Окрім того, у Гранде нібито надто напружений графік роботи, що негативно вплинуло на шлюб.

Аріана Гранде та Далтон Гомес / Фото: instagram.com/arianagrande

Брітні Спірс та Сем Асгарі

Американська співачка ще в червні минулого року святкувала весілля. Однак вже через рік вона розлучилася з фітнес-тренером Семом Асгарі. Новину підтвердив чоловік у серпні. Він запевнив, що вони розійшлися на позитивній ноті та не збираються одне одного поливати брудом.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Софі Тернер та Джо Джонас

Акторка Софі Тернер та музикант Джо Джонас оголосили про розлучення 6 вересня. Подейкують, що ініціатором став саме чоловік. Подружжя прожило у шлюбі чотири роки та виховує двох доньок.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

За весіллям цієї пари спостерігала вся країна, адже вони одружилися на фронті. 15 квітня у них народилася донька Афіна. Однак вже влітку стало зрозуміло, що пара розлучається. Тривалий час Євгенія утримувалася від коментарів. Однак восени Емеральд шокувала подробицями розриву. Вони розповіла, що її колишній чоловік – аб'юзер, він ображав її протягом всієї вагітності та після пологів навіть почав підіймати руку. Євгенія поділилася, що просто втекла від Стипанюка.

Євгенія Емеральд із колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Г'ю Джекман та Дебора-Лі Фернесс

Американський актор прожив із дружиною в шлюбі 27 років. Однак 15 вересня подружжя оголосило, що розлучається. Подейкують, що під час коронавірусу колишні закохані зрозуміли, що між ними більш дружні стосунки, аніж романтичні. Тож, вони вирішили розлучитися. Експодружжя має двох спільних дітей – сина Оскара та доньку Аву.

Г'ю Джекман із колишньою дружиною / Фото: Associated Press

Даррен Гейз та Річард Каллен

Фронтмен відомого у 2000-х гурту Savage Garden Даррен Гейз 18 вересня подав заяву на розлучення зі своїм партнером. Музикант не став називати причину та запевнив, що вони після розриву залишилися найкращими друзями.

Даррен Гейз та Річард Каллен / Фото: instagram.com/darrenhayes

Сергій Танчинець та Анна

27 вересня музикант приголомшив новиною, що після 15 років шлюбу розлучається з дружиною. Співак не став називати причину, порадив не шукати винних та зазначив, що таке трапляється. Колишні закохані залишилися в гарних стосунках та разом виховують двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна.

Сергій Танчинець з колишньою дружиною

Василь Вірастюк та Інна

Наприкінці вересня стало відомо, що нардеп і стронгмен Василь Вірастюк розлучається з дружиною Інною. Знаменитість говорив, що прийняв рішення припинити їхні стосунки ще в жовтні 2022 року. На взаємини пари нібито вплинула відстань, адже під час повномасштабної війни Інна з дітьми була за кордоном, а Вірастюк – в Україні.

Василь Вірастюк із колишньою дружиною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Також відомо, що на позитивній ноті колишнім закоханим розійтися не вдалося. Вони через суд ділять спільне майно, що нажили разом за 15 років, а також судяться через аліменти. Вірастюк говорить, що Інна запросила занадто велику суму, яку він просто не потягне.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Співачка Віра Брежнєва офіційно підтвердила розлучення з композитором 6 жовтня. Подейкували, що причиною розриву стали різні позиції на війну в Україні. Як відомо, Брежнєва засудила російське вторгнення та зайнялася волонтерством, а от Меладзе обрав мовчання. Також деякі стверджували, що в композитора нібито з'явилася коханка. Тим менш, достеменна причина розлучення пари невідома. Вони уникають будь-яких коментарів щодо розриву.

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/meladzemusic

Меріл Стріп та Дон Гаммер

Американська акторка розлучилася зі скульптором після 45 років шлюбу. Ба більше, пара не жила разом понад шість років. Зазначається, що колишні закохані поважають одне одного, однак вирішили не бути разом. У Стріп та Гаммера є четверо дітей – син та три доньки.

Меріл Стріп з колишнім чоловіком Доном Гаммером / Фото: Associated Press

Олександр Кривошапко та Марія

У вересні 2022 року Олександр та Марія одружилися. Однак вже 25 жовтня цього року стало відомо, що подружжя розлучилося. Подробиці розриву пари наразі невідомі. Ба більше, Кривошапко навіть і не повідомляв про розлучення, а просто представив свою нову обраницю Христину.

Олександр Кривошапко з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олег Собчук та Марія

Наприкінці листопада дружина лідера гурту "Скай" шокувала новиною, що вони з чоловіком розлучаються після 20 років шлюбу. Ба більше, вона назвала його аб'юзером та заявила, що їхні стосунки були токсичними. Також Марія показала листування, де видно, як співак забрав у неї ноутбук, велосипед та погрожує відібрати квартиру.

Олег Собчук з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Сам Олег Собчук не став коментували особисте. Він лише заявив, що розлучитися вирішили ще до повномасштабної війни, а офіційно розірвали шлюб ще в травні. Скандальні звинувачення Марії музикант не коментував.

Анна Трінчер та Олександр Волошин

28 листопада знаменитості оголосили, що розлучаються. Загалом, у пари була криза в стосунках. Анна пояснювала, що проблеми виникли на тлі психічного розладу в Олександра. Відомо, що ініціатором розлучення був саме Волошин. Він пояснив це тим, що його почуття до співачки почали згасати. Зазначимо, ексзакохані прожили у шлюбі трішки більше року.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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