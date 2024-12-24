Розлучення зірок 2024: Бєдняков, Дімопулос, Лопес, Цимбалару й інші знаменитості, які розірвали шлюб

Редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки року, що минає.

Так, раніше ми вже писали, хто зі знаменитостей зіграв весілля. Цього разу настав час для не такої приємної теми – розлучення. Так, стосунки далеко не всіх пар 2024 року витримали перевірку на міцність. Пропонуємо пригадати, хто із зірок розлучився цього року та якими були причини.

Марина та Юрій Арістови

Ведуча та ексдепутат прожили в шлюбі 13 років. На початку року Марина оголосила, що від 15 січня офіційно розлучена. Причиною цього стали зради чоловіка. Щоправда, спочатку ведуча змогла пробачити коханому, адже він серйозно захворів на коронавірус та перебував у реанімації, однак Юрій після одужання повернувся до коханки. Тож Арістова підготувала собі фінансову подушку, після чого подала на розлучення. У колишнього подружжя є двоє спільних дітей.

Марина і Юрій Арістови / Фото: instagram.com/marynaaristova

Дмитро та Олена Борисови

На початку березня ресторатори оголосили про розрив. Розлучилося подружжя в січні цього року. Причини такого рішення пара називати не стала. Олена Борисова лише запевнила, що вони з Дмитром розлучаються без сварок та залишаються друзями одне одному. До слова, колишнє подружжя прожило в шлюбі 10 років та за цей час стало батьками сімох дітей.

Дмитро та Олена Борисови з дітьми / Фото: instagram.com/lena_borysova

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

У березні українські актори шокували новиною, що розлучаються. Причин артисти називати не стали, лише натякнули, що почуття згасли. Також відомо, що колишні закохані розлучилися на позитивній ноті, адже продовжують спілкуватися та приятелювати. Цимбалару та Бакланов були разом протягом 10 років, з яких два – у шлюбі.

Анастасія Цимбалару з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко

На початку квітня Санта Дімопулос оголосила, що після 11 років шлюбу розлучається з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Що стало причиною такого рішення – колишні закохані розкривати не стали. Співачка лише зазначила, що вони лишаються друзями одне одному та батьками для їхньої спільної доньки Софії.

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

Віталій Салій та Ганна Арєф'єва

На початку липня актор оголосив про розлучення з дружиною-росіянкою, з якою він прожив у шлюбі 10 років. Причин колишні закохані називати не стали. Однак вони розлучилися без скандалів, адже відгукувалися одне про одного лише теплими словами. У колишнього подружжя є спільний син Данило.

Віталій Салій із колишньою дружиною та сином / Фото: instagram.com/rjevskay_

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Сімейство акторів прожило в шлюбі два роки. Однак у середині липня Світлана приголомшила новиною, що вони розлучаються. Причину колишні закохані називати не стали. Однак вже у серпні стало відомо, що Гордієнко була вагітною та народила малюка. Батьком дитини став не Девізоров, а колега акторки за серіалом "Плут 2" – Роман Соболевський.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров / Фото: instagram.com/devizorov

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Пара зустрічалася на початку 2000-х років, а вже через 20 років голлівудські зірки дали стосункам другий шанс. Влітку 2022 року співачка та актор зіграли розкішне весілля. Два роки вони були зразковим подружжям, придбали сімейне гніздечко мрії та демонстрували свої почуття. Вже навесні 2024-го стали ширитися чутки про негаразди у шлюбі пари. Врешті, голлівудські зірки таки засмутили прихильників. Влітку цього року стало відомо, що вони розлучаються. Остаточно на розрив шлюбу подала Лопес. Причиною стало те, що співачка та актор занадто різні за характерами.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Наприкінці жовтня Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка оголосили, що розлучаються після 10 років шлюбу. Причину пара не називала. Однак згодом шоумен натякнув, що на стосунки негативно вплинула відстань. До слова, Бєдняков від початку повномасштабної війни перебував в Україні, а Коротка з їхніми двома дітьми – у США. Також відомо, що ініціатором розриву була саме Анастасія.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій та Юлія Пятови

Наприкінці жовтня дружина футболіста Андрія Пятова подала на розлучення. Спортсмен згодом вийшов на зв'язок та зізнався, що саме він винний в цьому. Нібито Юлія втомилася пробачати його постійні помилки. У деталі колишнє подружжя не вдавалося. Щоправда, Пятова наголосила, що йдеться не про зради. До слова, колишнє подружжя прожило в шлюбі 19 років та разом виховує чотирьох дітей.

Андрій Пятов із колишньою дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/piat30

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зіркові втрати. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей помер 2024 року.

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