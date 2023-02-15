Розлючена Адель стала мемом після того, як жестом наказала не заважати їй слухати Ріанну на Супербоул

Британська співачка Адель вирізнилася поведінкою на одній ыз найголовніших спортивних подій року Супербоул.

Ще напередодні заходу артистка заявила, що приїде на гру лише заради виступу Ріанни. Сказала - зробила. Поява знаменитості викликала фурор серед присутніх, але здебільшого незворушним виразом обличчя. Адель трималася дуже спокійно.

Протягом Супербоула зірка сиділа у VIP-секції стадіону з такими знаменитостями, як Jay-Z, сер Пол Маккартні та Гордон Рамзі. Виконавиця спокійно потягувала напій зі склянки та усім своїм виглядом демонструвала байдужість до того, що відбувалося на стадіоні. Але коли на сцені мала з'явитися Ріанна, яка виступала в перервах між грою, Адель пожвавилася.

Спочатку зірка емоційно звернулася до чоловіків, які голосно розмовляли біля неї, а потім жестом наказала усім поруч присутнім замовкнути і не заважати їй дивитися виступ Ріанни, заради якого вона, власне, і прийшла.

Юзерів дуже насмішив цей жест Адель, який вони активно прокоментували: "Адель на Супербоул лише заради Ріанни дає мені дивитися тригодинну стрічку "Гуччі" лише через Леді Гагу", "Адель довела, що з'явилася на Супербоул лише заради Ріанни", "Адель пішла на Супербоул лише заради Ріанни. А були інші причини туди йти?".

Нагадаємо, не так давно співачка Дженніфер Лопес потролила свого чоловіка Бена Аффлека, який став мемом через свій вираз обличчя на премії "Греммі".

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