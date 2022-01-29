Розлючена Брітні Спірс заявила, що її сестра заробляє на ній гроші: "Ти наволоч"

Сестра співачки випустила мемуари, де розповіла про життя Брітні.

Американська попдіва Брітні Спірс публічно негативно висловилася щодо своєї молодшої сестри.

Так, Джеймі Лінн випустила книжку "Те, що мені варто було сказати", де поділилася спогадами про життя зіркової сестри під опікунством батька. На підтримку мемуарів 30-річна акторка ходить на різні шоу. Тепер її видання стало національним бестселлером.

Це неаябик розлютило Брітні. Виконавиці увірвався терпець, оскільки її обурює те, що рідна людина намагається нажитися на її стражданнях. Спірс опублікувала в Instagram фрагменти відео з шоу за участі Джеймі та звинуватила її у брехні.

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"Національний бестселер? Час, описаний у твоїй книзі, був неймовірним, Джеймі Лінн... Особливо знаючи, що весь світ уявлення не мав, що насправді робили зі мною! Вся моя сім'я, включно з тобою, каже, що нічого не знали…. Дурниця! Вітаю з бестселером... Я зовсім не здивована! Сміливість продати книгу зараз і говорити всіляку нісенітницю", – написала вона.

Також Спірс заявила, що хоче, аби сестра пройшла перевірку на детекторі брехні, щоб всі люди побачили, що вона бреше крізь зуби про Брітні: "Я хочу, щоб всемогутній Господь зійшов і показав усьому світові, що ти брешеш і робиш на мені гроші! Ти наволоч, Джеймі Лінн".

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