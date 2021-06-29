Розлючена Катерина Кухар повідомила про погрози чиновників

Конфлікт стосується хореографічного училища.

Прима Національного театру опери та балету, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар повідомила про погрози чиновників.

Так, майже рік тому зірку призначили в.о. директорки Київського державного хореографічного училища. На сторінці в Instagram розлючена балерина звернулася до кривдників, які заважають їй працювати. Подробиць Катерина не розкрила, втім, вимагає, щоб її залишили у спокої.

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"Не треба мені погрожувати! Люди, які потягом 20 років висмоктували всі соки з головної балетної установи країни, хочуть знову повернути "свої володіння". Дивний і смішний мають вигляд деякі "шановні чоловіки", офіційні і неофіційні управлінці в своїх м'яких кріслах, які сидять за будь-якої влади. Ви боїтеся втратити свою "годівницю" і боїтеся вийти один на один, подивитися в очі. Намагаєтеся вести розправу чужими руками, поставити свою зручну людину... Це все очікувано. Комахи найбільш кусючі перед своєю загибеллю. Коли кровопивці вже перестануть харчуватися нашими і без того вичерпаними ресурсами? Залиште в спокої! Дайте нормально працювати!" – заявила артистка.

Кухар додала, що їхні незаконні дії говорять про те, що знаменитість рухається в правильному напрямку. Балерина зазначила, що діятиме лише в інтересах дітей. Також зірка подякувала усім, хто допомагає їй розвивати училище.

У коментарях ошелешені фани підтримали балерину та побажали їй сил та терпіння.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розсекретила свою зарплату в хореографічному училищі. Зірка зізналася, що через мізерну платню у викладачів не буде мотивації працювати.

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