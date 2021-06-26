Розлючена Ольга Сумська поскаржилася на "Укрзалізницю": "Це жах"

У потязі, в якому їхала зірка, не було кондиціонування.

Народна артистка України Ольга Сумська поскаржилася на "Укрзалізницю".

Так, акторка прямувала потягом 791 з гастролей від Кременчука до Києва. Втім, щойно 54-річна зірка зайшла до свого купе – зрозуміла, що на неї чекає пекельна нічка, оскільки, було дуже спекотно. На сторінці у Facebook знаменитість записала відеозвернення, де і повідомила про інцидент.

Виявляться є потяги ,де кондиціонування взагалі не передбачено!Потяг 791 Кременчук-Київ!‼️‼️‼️Це справжнє пекло!Вдень... Опубліковано Ольгою Сумською Пʼятниця, 25 червня 2021 р.

"Кременчук нас сьогодні дуже тепло приймав, чого не скажеш про потяг, у який я щойно сіла. Не було СВ, отже, я їду у вагоні-купе, де немає, увага, кондиціонування. Навіть у квитку написано "без кондиціонування", я просто не подивилася. Ви собі можете таке уявити? Я не знаю, як я буду спати, це просто жах. Якщо я зачиню двері – це буде пекло. Я не спатиму до 5 ранку. Як таке може бути у 21 столітті?", – повідомила зірка.

Також Сумська звернулася до представників "Укрзалізниці" з пропозицією або позбутися таких потягів, або встановити кондиціонери.

Аби врятуватися від спеки, Ольга декілька разів за ніч обливалася водою.

Зі свого боку, представник підприємства відреагував на гнівний допис в коментарях та попросив акторку надати її контактний номер, аби розглянути питання.

Нагадаємо, нещодавно неприємний інцидент з "Укрзалізницею" був у акторки Римми Зюбіної. Так, у вагоні сильно смерділо фарбою. А днями пасажири "Укрзалізниці" потяга показали, як зі стелі вагона ллється вода. Вода залила купе разом з пасажирськими речами.

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