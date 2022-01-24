Розлючена Злата Огнєвіч пішла до поліції після нападу переслідувача

Артистка написала заяву.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка вже три роки страждає від переслідувань чоловіка, твердо вирішила покінчити з цим.

Так, артистка звернулася до Печерського відділу поліції, де написала заяву на свого "фаната". За словами знаменитості, це вона робить вже не вперше, втім, тепер виконавиця налаштована більш рішуче.

instagram.com/zlata.ognevich

"Дуже хочу, щоб усе було згідно із законом. Їду до поліції писати чергову заяву. Сподіваюся, що цього разу, коли вже минув якийсь час з моменту переслідувань, у нас щось трішечки змінилося і цей публічний розголос мені дуже сильно допоможе, тому що я скаженію. Я не збираюся відсиджуватися в ролі жертви, боятися жити, ходити на вулицю. Я продовжуватиму жити своїм повноцінним життям, просто я скаженію від того, що я і багато інших жінок не захищені. Як то кажуть, немає тіла – немає справи. Так не має бути!" – заявила Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

Також Огнєвіч прокоментувала версії підписників, чому ж чоловік переслідує її. Зокрема, юзери писали артистці, що причиною цьому могло бути те, що чоловік знає батька зірки та має з ним конфлікт, або те, що Огнєвіч винна йому кошти. Також користувачі писали, що переслідувач – мирний тип і його шкода. Усі три версії співачка відкинула.

"Не пишіть якихось безглуздих версій. Ми його не знаємо. Просто прийміть той факт, що є хворі люди, які переслідують інших людей. Із цим треба щось робити. Я хочу почуватися захищеною у своїй країні", – додала вона.

instagram.com/zlata.ognevich

Крым того, артистка показала, що чоловік також переслідує її сестру. Зокрема, він створив десятки сторінок в Instagram, з яких пише Юлії. Цікаво, що деякі акаунти він підписав прізвищем Злати.

instagram.com/zlata.ognevich

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