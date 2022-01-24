Розлючена Злата Огнєвіч пішла до поліції після нападу переслідувача

Артистка написала заяву.
Українська співачка Злата Огнєвіч, яка вже три роки страждає від переслідувань чоловіка, твердо вирішила покінчити з цим.
Так, артистка звернулася до Печерського відділу поліції, де написала заяву на свого "фаната". За словами знаменитості, це вона робить вже не вперше, втім, тепер виконавиця налаштована більш рішуче.
"Дуже хочу, щоб усе було згідно із законом. Їду до поліції писати чергову заяву. Сподіваюся, що цього разу, коли вже минув якийсь час з моменту переслідувань, у нас щось трішечки змінилося і цей публічний розголос мені дуже сильно допоможе, тому що я скаженію. Я не збираюся відсиджуватися в ролі жертви, боятися жити, ходити на вулицю. Я продовжуватиму жити своїм повноцінним життям, просто я скаженію від того, що я і багато інших жінок не захищені. Як то кажуть, немає тіла – немає справи. Так не має бути!" – заявила Злата.
Також Огнєвіч прокоментувала версії підписників, чому ж чоловік переслідує її. Зокрема, юзери писали артистці, що причиною цьому могло бути те, що чоловік знає батька зірки та має з ним конфлікт, або те, що Огнєвіч винна йому кошти. Також користувачі писали, що переслідувач – мирний тип і його шкода. Усі три версії співачка відкинула.
"Не пишіть якихось безглуздих версій. Ми його не знаємо. Просто прийміть той факт, що є хворі люди, які переслідують інших людей. Із цим треба щось робити. Я хочу почуватися захищеною у своїй країні", – додала вона.
Крым того, артистка показала, що чоловік також переслідує її сестру. Зокрема, він створив десятки сторінок в Instagram, з яких пише Юлії. Цікаво, що деякі акаунти він підписав прізвищем Злати.
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