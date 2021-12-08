Розлючений Алек Болдвін з парасолькою накинувся на журналіста

Папараці підстеріг актора біля будинку Вуді Аллена.

Американський актор та продюсер Алек Болдвін зараз переживає не найкращі часи.

Після того як на знімальному майданчику стрічки "Іржа" зірка випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, на нього навалилося багато чого. Зокрема, проходу зірці не дають журналісти.

Так, днями Болдвін з дружиною Гіларією приїхав в гості до свого друга, режисера Вуді Аллена. Біля будинку на нього чатував папараці видання New York Post Джон Левін. Він почав знімати подружжя та запитувати у Болдвіна, чи справді той не натискав на курок.

Спочатку Алек стояв біля вхідних дверей, поки його дружина Гіларія просила журналіста дати їм спокій і піти геть. Та у певний момент Болдвін не втримався і почав бігти до журналіста з парасолькою у руках. Гіларія, своєю чергою, ледь втримала чоловіка від незворотних дій.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 — Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021

Нагадаємо, не так давно Алек Болдвін вперше після трагічної загибелі операторки Галини Гатчінс дав інтерв'ю. Зі сльозами на очах Болдвін зізнався, що не натискав на курок і що він не винен у смерті Гатчінс.

Одкровення Болдвіна: режисер зізнався, що не натискав на спусковий гачок

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