Розлючений Каньє Вест накинувся на журналістку та привселюдно вилаяв її

Американський репер Каньє Вест потрапив у черговий скандал. Цього разу виконавець накинувся на журналістку та привселюдно вилаяв її.

Інцидент стався 29 січня, коли артист разом зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі прямував до Голлівудського бульвару. Знаменитостей заскочила журналістка видання TMZ. Вона поцікавилася в репера, чи це правда, що "він надмірно контролює Цензорі та забороняє їй користуватися соцмережами".

Однак Каньє, схоже, не оцінив запитання. Репер накинувся на журналістку, видер з її рук телефон та привселюдно вилаяв. Музикант заявив, що це було "тупе та недоречне запитання". Окрім того, Вест порадив журналістці цікавитися більш важливими питаннями, як от, наприклад, суперечки про опіку над його дітьми від світської левиці Кім Кардашян.

Медійниця попросила артиста віддати телефон. Він, своєю чергою, запропонував їй роботу з вдвічі більшим заробітком.

Нагадаємо, у Мережі давно ширяться плітки, що Каньє Вест надмірно контролює Б'янку Цензорі. Подейкують, що він забороняє їй бачитися з друзями та рідними. Нещодавно почали пліткувати, що репер не дає дружині користуватися соцмережами, адже вона там майже нічого не публікує, хоча до шлюбу з музикантом була активною користувачкою. Окрім того, Веста критикують, що він показує занадто відверті фото Б'янки та заохочує її одягатися у провокативний одяг.

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