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Розлючений Остапчук розповів про ексдружину приголомшливі факти: порізані вени, крадіжки та брат-бандит

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Розлючений Остапчук розповів про ексдружину приголомшливі факти: порізані вени, крадіжки та брат-бандит

Ведучий Володимир Остапчук не змовчав після скандального інтерв’ю своєї колишньої дружини Олени Войченко.

Так, жінка заявила, що шоумен має психологічні проблеми, а його теперішня дружина Христина – "професійна коханка Шуфрича".

Якщо у свій бік образи зірка стерпів, то висловлювання про кохану його не на жарт розлютили. У відповідь знаменитість вирішив розповісти приголомшливі факти про Олену та її сім'ю.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зокрема, в Instagram-stories Остапчук написав, що у Войченко є проблеми з законом в США та натякнув, що вона намагалася скоїти суїцид.

"Розкажи на інтерв'ю про декілька речей. 1. Про твої, Олено, два кримінальні рішення в США. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що тобі 10 років не давали повторно візу до Штатів. Епізоди - крадіжка в магазині. Про що я дізнався випадково в посольстві. 2. Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі давати оцінку моєму психічному стану)", – написав телеведучий.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Остапчук заявив, що брат Войченко – бандит. За його словами, він був одним з організаторів кримінальної банди в Умані, а Олена з батьками його переховувала.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"На їхньому рахунку розбійні напади, катування та інші епізоди. Це мені стало відомо з допису народного депутата Антона Яценка. Брата зловили. Виявляється, він жив під іншим ім’ям і ви про це знали. Брат зараз в ізоляторі. Чекає рішення суду. Далі прикріплюю факти", – заявив шоумен та оприлюднив допис депутата, його звернення до прокуратури та відповідь про затримання Романа Войченка.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А щодо образ на адресу дружини Христини, Володимир сказав: "З ким вона спала, була, що вона "давалка" і "шл*ха". Вже краще бути такою, аніж красти речі, як ти, отримувати вирок суду і мати таку ж родину. Іди тепер до журналістів і не забудь розказати, як ти била Емілію, доведи, що не схильна до суїциду, доведи, що не маєш кримінального минулого, про що мені збрехала, і про родичів-бандитів теж розкажи".

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Не оминув увагою Остапчук і журналістку Аліну Доротюк. Він сказав, що вона знає, за який підступний вчинок заблокована в його Instagram. Також шоумен порадив їй знайти інший спосіб допомогти Україні під час війни. Крім того, Володимир закликав припинити обговорювати три роки його розлучення та порадив жінкам "знайти по чоловіку".

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Наостанок, Остапчук заявив, що якщо його колишня дружина хоча б раз зачепить його кохану або родичів – він звернеться до суду.

"Ти знаєш, про що я, і які наслідки можуть бути для тебе, твого батька і офіційного статусу в Канаді. Це тобі не обізвати мою дружину "шл*хою". Бандюків в особі банди твого батька я не боюсь. Хай тільки когось з моїх рідних зачеплять. Їм п*зда".

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки. Тепер він триматиме особисте подалі від людських очей.

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