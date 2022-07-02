Розлючений Остапчук розповів про ексдружину приголомшливі факти: порізані вени, крадіжки та брат-бандит

Ведучий Володимир Остапчук не змовчав після скандального інтерв’ю своєї колишньої дружини Олени Войченко.

Так, жінка заявила, що шоумен має психологічні проблеми, а його теперішня дружина Христина – "професійна коханка Шуфрича".

Якщо у свій бік образи зірка стерпів, то висловлювання про кохану його не на жарт розлютили. У відповідь знаменитість вирішив розповісти приголомшливі факти про Олену та її сім'ю.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зокрема, в Instagram-stories Остапчук написав, що у Войченко є проблеми з законом в США та натякнув, що вона намагалася скоїти суїцид.

"Розкажи на інтерв'ю про декілька речей. 1. Про твої, Олено, два кримінальні рішення в США. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що тобі 10 років не давали повторно візу до Штатів. Епізоди - крадіжка в магазині. Про що я дізнався випадково в посольстві. 2. Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі давати оцінку моєму психічному стану)", – написав телеведучий.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Остапчук заявив, що брат Войченко – бандит. За його словами, він був одним з організаторів кримінальної банди в Умані, а Олена з батьками його переховувала.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"На їхньому рахунку розбійні напади, катування та інші епізоди. Це мені стало відомо з допису народного депутата Антона Яценка. Брата зловили. Виявляється, він жив під іншим ім’ям і ви про це знали. Брат зараз в ізоляторі. Чекає рішення суду. Далі прикріплюю факти", – заявив шоумен та оприлюднив допис депутата, його звернення до прокуратури та відповідь про затримання Романа Войченка.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А щодо образ на адресу дружини Христини, Володимир сказав: "З ким вона спала, була, що вона "давалка" і "шл*ха". Вже краще бути такою, аніж красти речі, як ти, отримувати вирок суду і мати таку ж родину. Іди тепер до журналістів і не забудь розказати, як ти била Емілію, доведи, що не схильна до суїциду, доведи, що не маєш кримінального минулого, про що мені збрехала, і про родичів-бандитів теж розкажи".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Не оминув увагою Остапчук і журналістку Аліну Доротюк. Він сказав, що вона знає, за який підступний вчинок заблокована в його Instagram. Також шоумен порадив їй знайти інший спосіб допомогти Україні під час війни. Крім того, Володимир закликав припинити обговорювати три роки його розлучення та порадив жінкам "знайти по чоловіку".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Наостанок, Остапчук заявив, що якщо його колишня дружина хоча б раз зачепить його кохану або родичів – він звернеться до суду.

"Ти знаєш, про що я, і які наслідки можуть бути для тебе, твого батька і офіційного статусу в Канаді. Це тобі не обізвати мою дружину "шл*хою". Бандюків в особі банди твого батька я не боюсь. Хай тільки когось з моїх рідних зачеплять. Їм п*зда".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки. Тепер він триматиме особисте подалі від людських очей.

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