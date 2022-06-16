Розлючений Том Генкс обматюкав папараці, який штовхнув його дружину (відео)

Голлівудський актор Том Генкс улюбленець мільйонів глядачів по всьому світу і славиться своєю доброзичливістю та спокійним характером стосовно шанувальників.

Втім, нещодавній інцидент, який стався з Томом Генксом та його дружиною Рітою Вілсон у Нью-Йорку, вивів з рівноваги навіть такого спокійного артиста.

Так, у Мережі з'явилося відео, зняте журналістами біля одного з нью-йоркських ресторанів. Звідти якраз виходили Том Генкс та його дружина. Папараці оточили зіркову пару і фактично не давали їм пройти.

Один з папараці штовхнув дружину Генкса. Ріта від несподіванки втратила рівновагу та закричала. І тут 67-річний Том не втримався, він розгорнувся до папараці і сказав їм все, що про них думає, не підбираючи слів: "Вдідька, відійдіть назад! Збивати мою дружину з ніг!".

Зазначимо, що цьогоріч, під час 94-ї церемонії нагородження премією "Оскар" актор Вілл Сміт вдарив в обличчя свого колегу Кріса Рока за те, що той невдало пожартував про дружину зірки Джаду Пінкетт-Сміт.

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