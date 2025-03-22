Розовий через рік після поранення на фронті розповів про важку реабілітацію: "Думали, не протягну"

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий після осколкового поранення голови на фронті повідомив про свято.

У своєму фотоблогу артист розповів, що 21 березня відсвяткував другий день народження. Річ у тому, що рівно рік тому його було важко поранено під Авдіївкою. Та він, не втрачаючи оптимізму, вперто боровся за життя, коли у нього майже не було шансів через складність осколкового поранення голови. Тож Віктор зізнався, що тепер щороку для нього ця дата дуже символічна.

На щастя, стан Розового зараз поступово відновлюється. У дописі він показав місце ураження та зізнався, що на нього чекає реабілітація впродовж дуже тривалого періоду.

"Сьогодні (21 березня – прим. ред.) минув рівно рік, як я отримав поранення, а це значить, що у мене другий день народження. З позитивного: відновлення та прогрес у мене може відбуватись постійно і немає термінів, після яких він зупиниться, головне самому не зупинятись і працювати! З негативного: поранення важке, відповідно ця реабілітація буде довгою, але… Сьогодні я дізнався, що в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів", - пояснив знаменитість.

Поранення Віктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Крім того, Віктор написав, що все ж досі бореться за відновлення роботи кінцівок і з труднощами заново вчиться ходити. До того ж намагається покращити сприйняття себе після низки операцій.

"Зараз, рік після поранення, я вчусь приймати себе таким, яким я є. А саме: ліві кінцівки забули, як виконувати певні рухи, і я зараз намагаюсь їм все пояснити. Важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівняно з тим, що був реальний шанс забаранитись. Ну і голова шита-перешита, але головне всі труднощі плинні", - додав ветеран.

До речі, нещодавно Віктор Розовий вперше поділився історією, як саме його було поранено під Авдіївкою ворожою міною. Артист також шокував фото, де постає одразу після коми.

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