Розовий різко відповів хейтерам після скандальних заяв колишньої: відома блогерка вступилася за нього

Віктор Розовий / © скриншот з відео

Український комік Віктор Розовий, який торік отримав тяжке поранення на фронті, прокоментував нещодавні заяви ексдружини Ольги Мерзлікіної з подробицями розлучення.

Зокрема, колишня обраниця коміка в інтерв'ю в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла про токсичність стосунків, скандальні зради й маніпуляції з боку артиста. Після цього на Розового зрушилася чергова хвиля хейту. Комік під час реабілітації вийшов на зв'язок і звернувся до хейтерів.

У фотоблогу Віктор пригадав своє складне осколкове поранення голови та оприлюднив скриншот з особистих повідомлень, де юзери переходили межі й бажали йому смерті. На це артист відповів доволі оригінально та з іронією: "Якщо українські жінки думають, що можуть мене вбити або знищити, то цього не вийшло навіть у росіян!".

Зрештою, Віктор додав іншу сторіз, в якій пояснив, що це все доволі жорстоко як для ветерена, який віддав своє здоров’я за захист співгромадян: "Визнаю: українські жінки, які масово писали, що їм шкода, що мене не вбили росіяни, поранили мене дужче, ніж вони! В битві проти мене ви перемогли!".

Сторіз Віктора Розового / © instagram.com/viktor_rozovyi

Сторіз Віктора Розового / © instagram.com/viktor_rozovyi

На підтримку коміка відреагувала й відома блогерка Раміна Есхакзай, якій нещодавно Розовий давав скандальне інтерв'ю. Зірка вступилася за коміка, підкресливши його мужність та силу духу після поранення, й засудила жорстокість критиків.

"Дорогі українці, які пишуть Віктору свої співчуття щодо того, що його не в**ли росіяни — ви в своєму розумі? Критикуйте вчинки, але не бажайте смерті нашому ветерану, який проходить реабілітацію. І не треба казати, що він не розуміє нічого через ЧМТ. Все розуміє. Є виписка лікарів про його дієздатність та повноцінну роботу мозку!!! Він знає, що вчинив не гідно, але зараз будує нові стосунки. Проходить реабілітацію та буде намагатися по-новому жити життя. Я не виправдовую його слова і вчинки. Але приймаю цю реальність, поважаючи вибір — захищати нас!!! Не бажаю жодній людині відчути ненависть, на яку спроможні інтернет-користувачі", — написала блогерка.

Сторіз Раміни Есхакзай

Нагадаємо, Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна розлучилися через 13 років шлюбу. Після цього колишнє подружжя публічно розповіло про низку їхніх проблем у стосунках і шокувало Мережу. Так, комік видав ганебні подробиці інтимного життя та звинуватив ексобраницю у фінансових маніпуляціях, а Ольга — у численних зрадах зірки, приниженні й аб'юзі. Зрештою, нині Розовий закрутив роман з новою дівчиною, яку вже встигли прозвати копією колишньої.

До речі, нещодавно кохана коміка Віктора Розового відреагувала на його скандал з колишньою Ольгою Мерзлікіною та відповіла на чутки про те, що була "розлучницею".