Розпатлана Ані Лорак показала фото до та після пластики і нарвалася на хейт

На співачку-зрадницю Ані Лорак наринули спогади і вона вирішила пригадати, якою була на початку своєї кар'єри.

Тоді артистка мешкала в Україні, співала "Полудневу спеку" і тоді й натяку не було на її запроданську душу. На сторінці в Instagram Лорак показала світлини "до" та "після" того, як починала співочий шлях.

На знімку, де зображена в юному віці, Лорак щиро усміхається і має природній вигляд. Втім, на фотографії в наші часи артистка має дещо розтріпаний вигляд, а юзери зазначили, що пластику знаменитості видно неозброєним оком:

Ані Лорак до пластики / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак зараз / Фото: instagram.com/anilorak

Дві різні людини: одна прекрасна українська співачка з щирою усмішкою, а друга – російська "звєзда" з награним виглядом

Тоді краща була, зараз клон усіх качок

Хто ж знав, що таке виросте…

А могла б залишитися людиною

Тоді була людиною. Зараз "сталося те, що сталося"

Нагадаємо, не так давно співачку-зрадницю Ані Лорак заскочили під час відпочинку з коханцем-йогом, "духовним наставником" Ісааком Віджраку. І надала перевагу артистка-мовчунка не російським курортам, типу Сочі, а повезла свого обранця на Пальма-де-Майорку. Щоправда, відпочинок у пари був доволі бюджетним.

Читайте також: