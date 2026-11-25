Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі

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Єдина донька покійної американської акторки Гайден Панеттьєрі — 11-річна Кая — може успадкувати майно матері вартістю понад 6,2 мільйона доларів.

Дівчинку, яку артистка народила від українського боксера Володимира Кличка, назвали єдиною спадкоємицею. Про це стало відомо із судових документів, які отримало видання Page Six.

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Згідно з матеріалами справи, Панеттьєрі померла без заповіту. Після неї залишилося рухоме майно на суму 5 208 519 доларів та нерухомість вартістю 1 023 600 доларів. Загальна оцінка спадщини становить 6 232 119 доларів.

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Як відомо, після смерті колишньої нареченої Кличко звернувся до суду з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна доньки. У вересні спортсмен подав відповідне клопотання, наголосивши, що Кая «має право на всі активи» покійної матері.

У документах боксер назвав своє призначення «терміновим та важливим». За його словами, це дозволило б йому «отримувати, керувати та зберігати» активи доньки від її імені. На початку жовтня колишній боксер таки отримав опіку над майном Гайден Панеттьєрі задля спільної доньки Каї.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з донькою Каєю / © twitter.com/haydenpanettier

Окремо Кличко висловив занепокоєння щодо можливого зникнення речей із будинку Панеттьєрі в Лос-Анджелесі. Він заявив, що був «проінформований», і вважає що федеральні агенти заходили до резиденції акторки та «винесли майно, що належить її спадщині».

У судових матеріалах також зазначалося, що після виявлення «несанкціонованого доступу» до будинку Панеттьєрі акторка та Кличко найняли охорону й замінили замки. Спортсмен побоювався, що стороння людина може й надалі намагатися «незаконно привласнити майно», яке входить до спадщини акторки. Тому він просив суд якнайшвидше призначити відповідального представника.

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Після визнання Кличка тимчасовим опікуном спортсмен подав ще одне клопотання — про призначення Мелісси Москаль Бенсівенги розпорядницею майна Панеттьєрі. Також його адвокат попросив дозволити залучити правоохоронців для «повернення майна, яке, як вважається, було незаконно привласнене» людиною, яка не належить до родини.

Гайден Панеттьєрі і її донька

Що відомо про доньку Панеттьєрі та Кличка

Кая народилася в грудні 2014 року. Її батьки почали зустрічатися 2009-го, а згодом заручилися. 2018 року пара розірвала заручини. Після цього дівчинка переїхала до батька, який отримав повну опіку над нею.

Судова справа щодо спадщини привернула увагу й самої Каї: на початку жовтня 11-річна дівчинка долучилася до суду дистанційно, перебуваючи поруч із Кличком. За описом у матеріалах слухання, вона поводилася «тихо та зібрано», коли зверталася до судді. Тоді ж спортсмен отримав тимчасові повноваження щодо управління майном колишньої нареченої.

Нагадаємо, Гайден Панеттьєрі померла в серпні 2026 року, їй було 36 років. Широкій аудиторії акторка відома за ролями в американських серіалах «Герої» та «Нешвілл».

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