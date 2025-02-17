Рудинський у першому інтерв'ю після BAFTA: "До мене підійшла розчулена Кейт Вінслет і подякувала"

Український актор Олександр Рудинський вперше прокоментував перемогу фільму "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA Film Awards.

У стрічці про війну в Україні актор зіграв головну роль. А після оголошення їхньої перемоги в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" він вийшов на сцену з потужною промовою. Зокрема, згадав про злочинні дії країни-терористки й присвятив нагороду загиблому на фронті другові – актору Євгену Світличному. Промову Рудинського почули не лише глядачі престижної премії, але й всесвітньовідомі зірки, які перебували у залі.

В ексклюзивному інтерв'ю спеціально для ТСН.ua актор зізнався, що відчував напередодні церемонії і з ким з голлівудських зірок спілкувався.

Які були передчуття напередодні церемонії? Чи очікували, що нагорода дістанеться саме фільму з вашою участю?

Я та людина, яка не дуже вірить у прогнози. Намагаюся до всього підходити з холодними мізками. Але перед тим, як їхати, дружина мені сказала, що я маю бути обов'язково на премії особисто, тому що фільм виграє. А якщо дружина моя так каже, значить, так воно і буде.

До останнього моменту, поки не оголосили фільм, я не знав, хто виграє. Тому це було досить неочікувано, але і водночас, звичайно, хотілося. Але сталося, як сталося.

Фільм про війну в Україні став лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Як вам сама церемонія – що найбільше вразило? Кого з акторів чи акторок ви особисто не очікували зустріти? Можливо, була нагода з кимось з кумирів поспілкуватися за лаштунками?

Я зараз не до кінця усвідомлюю як потрапив у цю реальність. Ти стоїш там, на сцені, бачиш перед собою Тімоті Шаламе або Едріана Броуді, який дивиться на тебе. Або до тебе підходить Кейт Вінслет і дякує. В такі моменти не до кінця усвідомлюєш, що це все по-справжньому. Але водночас ти розумієш, що, вау, так може бути, значить, це працює. Значить, можна жити в Україні, працювати в Україні, але водночас бути поруч з такими великими людьми, які вже багато чого зробили в цій професії та вже дуже довгий час є для мене прикладом. Серед таких Джеймс Макевой, той самий Едріан Броуді, Рейф Файнс чи Едвард Нортон, Дені Вільньов. Так, просто ось так от стоїть поруч з тобою Дені Вільньов, який зняв "Дюну", а ти Саша з Миколаєва. І ви поруч. В цьому є "прєлєсть" цього життя.

Фільм про війну в Україні став лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

Як плануєте відсвяткувати цю перемогу – можливо, в колі колег рідного театру чи ще якось? І де будете зберігати маску?

Ой, та я навіть не думаю, як я буду святкувати. Вже на наступний день після церемонії в мене репетиція в театрі нашої нової вистави Івана Уривського "Макбет". Тому я мрію якнайшвидше доїхати додому і побачити сніг.

І найголовніше запитання. Які були розмови в кулуарах про Україну? Чи виказували вам колеги свою підтримку в особистих привітаннях?

На всіх інтерв'ю, звичайно, всі розпитують про Україну, кожен. І передбачення питають: як ви вважаєте, які зараз ігри – політичні або не політичні; чи змінилося зараз життя у Києві: чи безпечно, чи небезпечно. До мене особисто підходила Кейт Вінслет і поділилась, що дуже сильно розчулена тим, що зараз відбувається в Україні. Це було дуже щиро з її боку. Ця людина дійсно переживає, що відбувається в моїй країні.

Кейт Вінслет на BAFTA Film Awards 2025 / Фото: Getty Images

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