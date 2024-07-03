Руслан Ханумак під час війни виїхав з України і натякнув, що житиме в США: "Нехай буду зрадником"

Український ведучий та актор Руслан Ханумак неочікувано під час війни виїхав з України до США.

Про це шоумен розповів у своєму Instagram та опублікував відповідне відео. Ханумак виїхав до США до 6-річного сина. Зокрема, на відео ведучий показав, як їде в автівці, після чого в Лос-Анджелесі зустрічається з Артуром та колишньою дружиною, блогеркою Аліною Шаманською, яка нині перебуває в Києві.

Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США

Очевидно, Руслан Ханумак виїхав з України до сина. Про іншу ціль свого візиту до США актор не розповідав, як і про те, як йому вдалося перетнути кордони. Ба більше, Ханумак натякнув, що й залишиться жити в Америці. Зокрема, шоумен заявив, до речі, російською мовою, що "нехай буде зрадником, але бачитиме, як росте син". До слова, ексдружина Ханумака разом із Артуром проживає в США та під час війни не планує повертати хлопчика до України.

"Багато місяців я тебе не бачив. Щодня я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою...Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та кохання мами не замінять дитинство без батька…Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом", - написав шоумен.

Допис Руслана Ханумака / Фото: instagram.com/hanumak

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Руслан Ханумак тоді ще з дружиною Аліною Шаманською перебував в США, через що часто стикався з хейтом. До України шоумен повернувся лише на початку 2023 року, після чого неодноразово потрапляв у скандали. Окрім того, того ж таки року Ханумак та Шаманська оголосили про розлучення, а вже в червні цього року офіційно розірвали шлюб.

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