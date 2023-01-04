Руслан Ханумак повернувся зі США до України та з'їздив до Донецької області

Зірка серіалу "100 тисяч хвилин разом", ведучий та актор Руслан Ханумак повернувся до України зі США.

У Сполучених Штатах Ханумак разом із дружиною, блогеркою Аліною Шаманською та їхнім сином, пробув дев'ять місяців, та врешті вирішив повернутися. Після повернення актор разом із музикантом Позитивом, з яким, до речі, записав спільний трек про перемогу України 2023-го року, вирушив на Донеччину.

Про це артисти розповіли у студії під час національного марафону "Єдині новини". Виконавці перед Новим роком з'їздили до села Велика Новосілка, що в Донецькій області.

Їх запросив волонтер Денис Христов, який від початку повномасштабної війни став їздити до найгарячіших точок, де евакуює людей та розвозить гуманітарну допомогу.

"Ми поїхали з Денисом Христовим. Він запропонував, каже: "Треба якось дітей привітати з Новим роком, бо діти теж хочуть свята". Він каже, що дуже мало артистів, кому він запропонував, всі сказали, що вони не погоджуються їхати, бо дуже стрьомно. Це Донецька область, від нас за 10 кілометрів були орки. Все було дуже чутно. Діти звикли. Ми дійсно... були сльози, були сльози радості. Пофоткалися з ними, познімали TikTok, це була така новорічна місія. Для нас було важливо доїхати до цих дітей", - розповів Позитив.

Нагадаємо, що в день повномасштабного вторгнення РФ до України Руслан Ханумак разом із дружиною та сином опинився в Європі. За словами Ханумака, вони цю поїздку планували давно, до дня народження дружини актора Аліни Шаманської. За декілька місяців перебування у Європі Ханумак із дружиною переїхали до США. Тоді артист отримав порцію хейту, що не повернувся до України в такий скрутний час. Руслан тоді чесно ділився, що не повертається, тому що страшно.

Руслан Ханумак з дружиною та сином / Фото: instagram.com/hanumak

Втім, артист активно допомагав з-за кордону, брав участь у мітингах, організовував збір коштів на допомогу Україні.

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