Руслан Ханумак прокоментував розлучення з Шаманською: "Ми розірвали стосунки близько року тому"

Режисер також відповів на закиди, що він нібито зраджував дружині.

Зірка серіалу "100 тисяч хвилин разом", ведучий та актор Руслан Ханумак прокоментував розлучення з блогеркою Аліною Шаманською.

Знаменитість розповів, що він дружині ніколи не зраджував. Анна Алхім, з якою Ханумак на відео весело проводить час, - це просто товаришка його друга.

Ба більше, виявляється між закоханими все давно пробігла чорна кицька. Руслан та Аліна розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни, але просто не розповідали про це.

"По-перше, я нікому не зраджував, ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався, я заїхав зі своїм другом до його подруги на декілька годин перед поїздкою. По-друге, ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни ми жили окремо. Те, що про це ми не говорили публічно, це, першою чергою, були наші з нею справи", - прокоментував Ханумак у своєму Instagram.

Більше подробиць стосовно розлучення режисер не розповідав. Утім, Руслан натякнув, що Аліна аж занадто ревнива.

"Аліні я вдячний за всі роки, які ми з нею прожили. Вона чудова людина. Я бажаю їй лише добра та знайти людину, яка не буде собі дозволятися перебувати просто у компанії з іншими дівчатами", - додав Ханумак.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розповіла, що вони з чоловіком розлучаються. За словами блогерки, останньою краплею для неї став ролик, на якому Руслан весело проводить час з Анною Алхім. У коментарях під відео користувачі образливо говорили про Шаманську. За словами Аліни, Ханумак проігнорував це.

Зазначимо, Руслан та Аліна одружилися у серпні 2017 року. Разом вони виховують 5-річного сина Артура.

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