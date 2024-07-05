Руслан Ханумак уперше зізнався, як під час війни він виїхав з України та хто йому допоміг

Український ведучий та актор Руслан Ханумак, який днями ошелешив новиною про виїзд в США, пояснив, чи порушував закон під час перетину кордону.

У своєму фотоблогу Ханумак відверто поділився подробицями і зазначив, що виїхав він з України через медичні показники. Зокрема, актор має гострі симптоми астми. До того ж, за словами Руслана, він одразу пройшов ВЛК та МСЕК.

"Випустили" мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК та МСЕК. Не висвітлював ці речі, як відомі блогери, лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у формі астми мені колись, як би це не прозвучало, зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною. Всі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний сальбутамол (аерозольний препарат – прим. ред.) у моїй кишені та періодично астматичні напади. Та у нас в сім'ї це від діда по мамі і кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не Президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному діду Арто...", - пояснив Руслан.

Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/hanumak

Водночас шоумен додав, що якщо б не зустріч з сином у США, де він проживає з мамою, блогеркою Аліною Шаманською, то навряд чи перетнув кордон України.

"Зараз через ситуацію, що склалася, я став заручником того, що мій син був в США. Єдина можливість бути з ним і його побачити – це лише виїхати до штатів. Якби він перебував в Україні полетів би я? – Ні. Відповідь очевидна", – пояснив Ханумак.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік з родиною поїхав на відпочинок і розсекретив, де саме вони з дружиною та дітьми зупинилися.

Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США

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