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Руслан Ханумак завершує музичну кар'єру після виходу скандального кліпу "Дика Дичка"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
431
Час на прочитання
2 хв
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Руслан Ханумак завершує музичну кар'єру після виходу скандального кліпу "Дика Дичка"

Руслан Ханумак

Режисер записав відповідне відео, в якому озвучив своє рішення.

Український актор та режисер Руслан Ханумак, який є автором тієї самої скандальної пісні "Дика Дичка", після жорсткої критики оголосив про рішення залишити музику.

На сторінці в Instagram Ханумак розмістив відео, у якому заявив, що йому не місце в музиці:

"Я не буду йти проти народу. Тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще півроку тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці та я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак", - сказав у відео Ханумак.

Він також подякував усім жінкам, які знялися у його кліпі, оскільки "все це було зроблене заради них": "Хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя цією піснею і зіпсував все, що тільки можна було. Давайте не шукати внутрішнього ворога. Тому що ще дихає руська мразіна на нашій землі", - додав Руслан.

Зазначимо, що 22 березня вийшов кліп гурту Руслана Ханумака HANUMIKE і Дар'ї Петрожицької під назвою "Дика Дичка". Цей трек Ханумак присвятив жінкам-військовим, які боронять нашу країну на передовій.

Втім юзери піддали композицію жорсткій критиці. Зокрема, слухачів обурило те, як у пісні звертаються до військових жінок: "Дика Дичка? Піксельна спідничка? Мій незламний бетер без саляри вже скучає? Підкажіть будь ласка в якому з рядків цієї пісні я можу побачити прояв поваги до жінок-військовослужбовців?", "Піксельна спідничка.. бетер без соляри… Це шароварщина і хайп на військовій темі. Дякую лише за те, що нагадали, що жінки також воюють за нашу країну" – писали фани у коментарях.

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Дата публікації
Перегляди
431
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