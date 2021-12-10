Руслан Квінта розповів, як обирають учасників "Голосу країни" на кастингах

Також музпродюсер проєкту пояснив, чому дехто роками не може пройти кастинг.

Музичний продюсер Руслан Квінта розповів про підготовку до 12 сезону "Голосу країни".

Незабаром на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра найпопулярнішого вокального шоу "Голос Країни". Тренерами 12 сезону стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, діджитал-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде до легендарного червоного крісла.

Вже зовсім скоро відбудуться знімання сліпих прослуховувань. І з цієї нагоди музичний продюсер проєкту та легендарний композитор Руслан Квінта розповів подробиці роботи над "Голосом країни".

Руслан Квінта / пресслужба каналу "1+1"

Руслан Квінта є музичним продюсером "Голосу країни" 10 років. Говорить, що щоразу чекає на сезон з передчуттям, оскільки для нього "Голос країни" вже як спосіб життя.

За словами музичного продюсера, саме етап кастингу є найцікавішим. У 12 сезоні заявки подало вдвічі більше вокалістів, аніж минулого.

"Кастинг – це той етап, коли ти маєш набрати учасників із таким репертуаром, щоб це було цікаво насамперед для аудиторії, навіть для досвідченого глядача. Це мають бути якісь вау-виконавці, абсолютно різножанрові, різнопланові: фольк, поп, рок, мейнстрім-музика, тобто музика сьогодення - саме ті треки, які зараз рвуть усі чарти. Ми прагнемо показати весь шар музики в нашій країні. І, природно, з акцентом саме на українську музику. Для нас це пріоритетне завдання", - наголосив Квінта.

пресслужба каналу "1+1"

"Голос країни" - найпопулярніше вокальне шоу, тому на нього хочуть потрапити вокалісти з усієї України. Деякі приходять на кастинг роками, проте далі першого етапу пройти не можуть. Одна з головних помилок, на думку музичного продюсера, – неправильно підібраний репертуар самим учасником, який не розкриває його потенціалу.

"Один хлопець приходив до нас на кастинг 8 разів. І щоразу я йому пояснював: "Ти несерйозно ставишся до вибору репертуару – не тиснеш, не доробляєш. У тебе є чудовий вокал, шикарний діапазон, але ти вибираєш пісні, які абсолютно тобі не органічні". Щороку він приходив – одне й те саме, одне й те саме, на 8-й раз він заспівав "Scorpions", це було настільки переконливо, хлопець потрапив до нашого шоу", - поділився він.

пресслужба каналу "1+1"

Протягом сезону музиканти шоу роблять близько 300 аранжувань. Це найкращі спеціалісти України, які працюють тижнями над створенням наймасштабнішого вокального шоу країни.

Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.

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