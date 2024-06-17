Руслан Сенічкін відповів, чи піде воювати у разі отримання повістки і чи має бронь від мобілізації

Ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін відповів, чи піде воювати на фронт у разі отримання повістки та чи має бронь від мобілізації.

Знаменитість зізнався, що зараз займається питанням військового обліку. Зокрема, Сенічкін доводить до ладу всі документи, аби оновити дані у військкоматі. Броні від мобілізації у ведучого немає.

"У мене броні немає. Я зараз займаюся питанням обліку, питанням збору документів, Я прописаний в іншому місті, тут я проживаю. Мені треба владнати ці питання. У разі чого - я готовий", - розповів ведучий в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Руслан Сенічкін зізнався, що морально готовий до того, що його можуть мобілізувати, і він вирушить на фронт. Щоправда, військового досвіду у ведучого немає, тож спочатку йому треба буде пройти відповідні навчання.

"Я морально пропрацював, що я можу бути на війні у формі. У мене військового досвіду немає. Я не проходив кафедру свого часу. Відповідно уяви такої немає. Тому цьому треба навчатися. Якщо мобілізують, то буду навчатися", - поділився ведучий.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, нещодавно кухар Євген Клопотенко висловився про військову службу. Кулінар зізнався, чому не вступає до лав ЗСУ та не йде воювати на фронт.

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