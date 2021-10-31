Руслан Сенічкін зізнався, чому ненавидить святкувати день народження: "Хочу заховатися десь"

Телеведучий не святкує день народження вже 15 років.

Зірка каналу 1+1 Руслан Сенічкін зізнався, що не любить святкувати день народження.

Так, нещодавно телеведучому виповнилося 42 роки. Колеги знаменитості вирішили влаштувати йому оригінальний сюрприз. Для привітання вони замовили його "двійника" – величезного панду. Всі колеги, знайомі та глядачі асоціюють його з цією милою тваринкою. Руслан навіть в ТікТок підписаний panda_senichkin, а в інстаграмі має маску – "Панда-Сенічкін". Втім, у програмі "Світське життя" Руслан поділився, що така увага приносить йому дискомфорт.

скріншот з відео

"Мені хотілося навіть заховатися в ту панду, щоб мене ніхто не бачив, тому що насправді я не святкую свій день народження вже 15 років поспіль. Це радше свято моєї мами, вона народила мене 1979 року і все, це її більше свято, а я лиш їй дякую за те, що вона мене народила, все. Не люблю, коли багато уваги щодо мене, така велика-велика концентрація. Не хочу, хочу заховатися десь і мені вдається, вимикаю телефон, ховаюся в хащах. Відійшов день народження, прийшов на роботу, виходжу з ганку і на мене чекає велика триметрова панда, ну, і улюблені колеги, всім велике дякую", – розповів він.

А у свій день народження Сенічкін поїхав з друзями на риболовлю.

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