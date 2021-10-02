Співачка так ствердно і не відповіла, чи вагітна.

Співачка Руслана Лижичко натякнула про свою можливу вагітність.

Про це вона сказала в ефірі шоу "Маскарад" на телеканалі "1+1" у суботу, 2 жовтня. Там вона брала участь у костюмі Мавки. Під час розкриття костюму, Руслана сказала:

"Ви думали, що знаєте мене, та ви не знали, що знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз. В мене є Лукаш, але він мене ще ніколи в житті не образив. І саме його я так сильно полюбила, що найзаповітніша мрія Мавки – мати дитину. Це шоу дає можливість зняти маску з сердця", - сказала Руслана.

Команди мисливців на ведучий "Маскараду" сприйняли натяк Руслани як ствердність, почали її вітати та обнімати. А співачка Ірина Білик узагалі напросилася стати кумою.

"Я тобі щиро цього бажаю, але ти повинна зараз сказати, чи візьмеш мене за хрещену?", - запитала Ірина Білик.

"Я хочу попросити Іру і Машку теж, бо Машка теж до цього прикладалася", - відповіла Руслана, маючи на увазі Машу Єфросиніну.

Руслані Лижичко 48 років. Вона вийшла заміж 1995-го за Олександра Ксенофонтова. Дітей у них немає.

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