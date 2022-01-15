Руслана Лижичко показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Зірка показала, як зустріла Старий Новий рік.
Співачка Руслана Лижичко рідко показує якісь сімейні фото.
Втім, іноді артистка може потішити своїх фанів. Зокрема, цього разу артистка показала рідкісний знімок, на якому зображена разом зі своєю мамою. Руслана схожа на Ніну Аркадіївну як дві краплі води.
До слова, виконавиця поділилася сімейним фото на честь свята. Так, артистка показала, як зустріла Старий Новий рік. За традицією до їхнього дому прийшли щедрівники, які у святковому вбранні показали їм театральну сценку та заспівали щедрівку.
Руслана говорить, що це дійство нагадало їй те, як зустрічали Старий Новий рік в селі, де народився її батько.
"Для мене було неймовірною радістю зануритися в ту атмосферу Маланки завдяки нашим гостям-щедрівничкам", - поділилася своїми враженнями зірка.
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