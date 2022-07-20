Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль у фільмі "Демони": "В кадрі стригла своє розкішне волосся"

Про це у себе на сторінці в Facebook розповіла авторка сценарію та режисерка Наталка Ворожбит.

Вона вперше розсекретила, що саме Руслана Писанка зіграла головну роль у її містичній драмі "Демони". Як зізналася Ворожбит, заради ролі Писанка стригла своє довге волосся, а на ефіри, аби ніхто не ставив зайві запитання, одягала перуки:

"Ми знімали фільм "Демони" і тримали за інтригу, що Руслана Писанка зіграла в ньому головну роль. Ну такі маленькі кіношні радощі. Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені новою Русею. Вона казала: "Я роблю квантовий стрибок". В кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри одягала перуку. Приїжджала на перезйомки на Полтавщину після ефіру за кермом і в ніч поверталася назад", - розповіла режисерка.

Руслана Писанка у фільмі "Демони" / Фото: facebook.com/natalia.vorozhbyt

Ворожбит зауважила, що Писанка дуже хотіла грати в українському кіно, втім, її не брали:

"Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні. Я теж боялася брати телезірку. Був довгий пошук, сотня акторок. Я подивилась випадково її інтерв'ю і серце йокнуло. Як в коханні. Моя. Особистість, глиба, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – то це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка вона красива! Ми зараз монтуємо фільм і я постійно думаю “яка красива людина в кадрі", - пригадала Наталка.

Ворожбит поділилася, що з Писанкою не встигли дозняти декілька сцен, але режисерка пообіцяла, що щось вигадає і стрічка обов'язково буде. Окрім того, за словами Наталки, коли вона у травні цього року представила картину "Демони" на Каннському кінофестивалі, всі присутні були у захваті від гри Писанки:

"Так, ми не дозняли кілька сцен, але ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячене її зірці. Коли я розповіла їй після презентації ролика “Демонів” в Канах, як всі були в захваті від неї – вона справді плакала і не могла говорити від емоцій. Її персонаж в фільмі - Ніна-пострадянська Україна. З усіма травмами, важкою спадщиною, змарнованими надіями, але красива і непереможна. І Руся втілила це блискуче", - розповіла Ворожбит.

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Вона закликала не прощатися з Писанкою, а чекати на нову зустріч на широких екранах. Також режисерка зазначила, що хоче, аби у пам'яті людей Руслана Писанка залишилася "не лише як телеведуча, секс символ і таке інше, а і як зірка українського кіно".

Про що фільм "Демони":

За сюжетом, безхатько з Росії на ім’я Славік потрапляє до гоголівських місцин близ Сорочинців. Там він знайомиться з Нінкою, яка згоджується його прихистити на зиму. З часом йому доведеться зіткнутися з містичними особливостями цього селища та таємничою особистістю господині.

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