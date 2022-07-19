Руслана Писанка померла: реакція зірок на смерть відомої телеведучої

Українські зірки відреагували на смерть відомої телеведучої та акторки Руслани Писанки, якої не стало 19 липня.

Так, багато знаменитостей у своїх соцмережах висловили співчуття родині телеведучої, а також зізналися, що просто шоковані цією новину. Вони досі не можуть повірити в те, що Руслани Писанки більше немає.

Марічка Падалко

"Яскрава. Енергійна. Зворушливо відповідальна і дуже своя. Такою я бачила щоразу Руслану Писанку в гримерці, коли вона дуже завчасно приїздила на роботу готуватися до ефіру "Твій день". Вічна пам’ять, Руся...", - зазначила Падалко.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Віталій Борисюк

"Русічко, серце завмерло, всередині порожнеча та неймовірний біль втрати… Скільки було з тобою щасливих, веселих, безтурботних, гротескових моментів на сцені, на святах, на фестивалях, на вечірках, на днюхах! Сльози душать, неможливо повірити і прийняти! Руся…", - написав Борисюк.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Наталія Могилевська

"Всі говорили про те, як ми працювали із Зеленським і скільки часу присвячували танцям, але найбільше в ті дні працювала Руся. Те, що вона творила на підборах з її високим зростом та у боротьбі із зайвою вагою – це був справжній подвиг і справжній героїзм! Її благородний і гарний вихід із проєкту був по-справжньому королівським. Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант та іскрометний гумор – рідкісні якості як для однієї людини. Світла пам‘ять, Руся!" – зазначила Могилевська.

Руслана Писанка на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Юрій Горбунов

"Складно повірити! Сьогодні пішла з життя наша чудова колега Руслана Писанка! Завжди повна оптимізму, з дивовижним почуттям гумору! Прекрасна акторка і телеведуча! Відпочивай Руся! Нехай земля тобі буде пухом! RIP!", - написав Горбунов.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Ольга Сумська

"Руся, рідна наша… Я шокована… Ніколи б не подумала, що буду писати ці слова… Ні, не можу збагнути…Мабуть були серйозні проблеми зі здоров’ям… Руся нікому нічого не говорила... Ми спілкувались два тижні тому, планували разом зіграти у новій виставі… Немає сил повірити в цю страшну новину. Скільки років ми разом в театральній антрепризі, скільки зіграно прекрасних вистав! Більш харизматичної акторки і особистості важко уявити... Ми могли говорити годинами про все. Ця страшна новина про її втрату приголомшила всю країну, мільйони прихильників Руслани…Прощавай, наша Русланочко! Лети, нехай там, в засвітах, тобі буде добре… Глибокі співчуття родині та чоловікові! Помолимось за упокій душі раби Божої Руслани Писанки", - зазначила Сумська.

Ольга Сумська і Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

Ірина Білик

"Ти була найдобрішою з найдобріших, найгарнішою з найгарніших! В це неможливо повірити! Світла пам’ять!" – написала Білик.

Руслана Писанка / Фото: Сергій Мельниченко

Андрій Джеджула

"Полишила цей світ талановита та прекрасна Руся! Вона була неймовірною людиною, з твердим характером до справ, до цілей та з великою душею і теплотою до людей! Сказати про її почуття гумору, так не сказати нічого! Справжня запальничка і світла людина, яка ,на жаль, так швидко пішла! Руся! Я буду пам'ятати кожну твою пораду, підказку, критику та добре слово! Просто сум! Спочивай з миром!" – зазначив Джеджула.

Руслана Писанка та Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Надія Мейхер

"Руслано, так само не віриться , що тебе вже немає серед нас, як досі не віриться , що в нашій с тобою країні війна…Та ти в наших серцях! Дякуємо тобі за натхнення, за стимул до творчості, за підтримку… Дорога наша, спочивай з миром!" – написала Мейхер.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/nadyameiher

Нагадаємо, вночі 19 лютого не стало відомої української ведучої Руслани Писанки. Знаменитості не стало на 57-му році життя. Артистка померла через тяжку хворобу.

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