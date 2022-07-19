Руслана Писанка померла: яким був життєвий шлях зірки

Сьогодні, 19 липня, не стало відомої телеведучої Руслани Писанки.
Руслана Писанка померла від тяжкої хвороби, яку їй діагностували у Німеччині. Телеведучої не стало на 57 році життя.
Співчуття родині акторки висловили її знамениті колеги та друзі. Редакція ТСН.ua пропонує згадати біографію зірки.
Руслана Писанка народилася 17 листопада 1965 року в Києві. Мама телеведучої була інженерна-зв'язківиця, а тато – кінооператор. Тож після закінчення школи майбутня зірка пішла стопами батька. Так, Писанка вступила до Київського Державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого на факультет режисури телебачення.
Зніматися у фільмах Руслана почала ще в інституті. 1991 року Писанка дебютувала в епізодичній ролі у стрічці "Круїз, або подорож розлучення".
Після закінчення інституту майбутня зірка продовжила зніматися у фільмах. Зокрема, Писанка зіграла роль Меї в комедії "Кілька любовних історій". Саме через цю стрічку за Русланою закріпився неофіційний титул "секс-символу" України.
А вже 1995 року Писанка зіграла свою першу головну роль у фільмі "Москаль-чарівник". Саме завдяки зніманням у цій стрічці акторка стала лауреаткою Державної премії України імені Олександра Довженка. Та це не остання почесна нагорода Руслани. Так, 2001 року Писанка зіграла головну роль в історичному мінісеріалі "Чорна рада". Ця робота принесла їй почесну нагороду — Орден Святого Володимира.
Згодом, Руслана Писанка поступово перейшла на телебачення та почала працювати телеведучою. Щоправда, 2004 року знаменитість знялася у мюзиклах.
А вже 2006 року Руслана Писанка стала учасницею "Танців з зірками", де її головними конкурентами були Володимир Зеленський та Наталія Могилевська. Руслана зі своїм партнером посіла третє місце.
Загалом, кар'єра на телебаченні Руслани Писанки продовжувала активно розвиватися. Знаменитість була ведучою різних програм, брала участь у реалітішоу, продовжувала зніматися у стрічках та навіть встигла випустити власну кулінарну книгу.
До речі, окрім кінокар'єри, Руслана Писанка грала в театрі та озвучувала зарубіжні стрічки. Голос знаменитості можна почути у "Гаррі Поттері", "Мадагаскарі", "Тачках 2" та "Микиті Кожум'яці".
Поруч з Русланою був її коханий чоловік – бізнесмен Ігор Ісаков. Вони познайомилися у соціальній мережі. Щоправда, Ігор був другим чоловіком Руслани. Першим був телеоператор Іван, з яким Писанка прожила понад п'ять років у цивільному шлюбі.
Нагадає, 19 липня всю Україну сколихнула сумна новина. Вночі не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Її життя обірвала тяжка хвороба, яку ведучій діагностували у Німеччині.
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