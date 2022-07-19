Руслана Писанка померла: яким був життєвий шлях зірки

Руслана Писанка померла від тяжкої хвороби, яку їй діагностували у Німеччині. Телеведучої не стало на 57 році життя.

Співчуття родині акторки висловили її знамениті колеги та друзі. Редакція ТСН.ua пропонує згадати біографію зірки.

Руслана Писанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Руслана Писанка народилася 17 листопада 1965 року в Києві. Мама телеведучої була інженерна-зв'язківиця, а тато – кінооператор. Тож після закінчення школи майбутня зірка пішла стопами батька. Так, Писанка вступила до Київського Державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого на факультет режисури телебачення.

Зніматися у фільмах Руслана почала ще в інституті. 1991 року Писанка дебютувала в епізодичній ролі у стрічці "Круїз, або подорож розлучення".

Після закінчення інституту майбутня зірка продовжила зніматися у фільмах. Зокрема, Писанка зіграла роль Меї в комедії "Кілька любовних історій". Саме через цю стрічку за Русланою закріпився неофіційний титул "секс-символу" України.

Руслана Писанка у фільмі "Кілька любовних історій" / Фото: kino-teatr.ua

А вже 1995 року Писанка зіграла свою першу головну роль у фільмі "Москаль-чарівник". Саме завдяки зніманням у цій стрічці акторка стала лауреаткою Державної премії України імені Олександра Довженка. Та це не остання почесна нагорода Руслани. Так, 2001 року Писанка зіграла головну роль в історичному мінісеріалі "Чорна рада". Ця робота принесла їй почесну нагороду — Орден Святого Володимира.

Руслана Писанка у мінісеріалі "Чорна рада" / Фото: kino-teatr.ua

Згодом, Руслана Писанка поступово перейшла на телебачення та почала працювати телеведучою. Щоправда, 2004 року знаменитість знялася у мюзиклах.

Руслана Писанка у мюзиклі / Фото: kino-teatr.ua

А вже 2006 року Руслана Писанка стала учасницею "Танців з зірками", де її головними конкурентами були Володимир Зеленський та Наталія Могилевська. Руслана зі своїм партнером посіла третє місце.

Руслана Писанка на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Загалом, кар'єра на телебаченні Руслани Писанки продовжувала активно розвиватися. Знаменитість була ведучою різних програм, брала участь у реалітішоу, продовжувала зніматися у стрічках та навіть встигла випустити власну кулінарну книгу.

Руслана Писанка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До речі, окрім кінокар'єри, Руслана Писанка грала в театрі та озвучувала зарубіжні стрічки. Голос знаменитості можна почути у "Гаррі Поттері", "Мадагаскарі", "Тачках 2" та "Микиті Кожум'яці".

Поруч з Русланою був її коханий чоловік – бізнесмен Ігор Ісаков. Вони познайомилися у соціальній мережі. Щоправда, Ігор був другим чоловіком Руслани. Першим був телеоператор Іван, з яким Писанка прожила понад п'ять років у цивільному шлюбі.

Русла Писанка та Ігор Ісаков / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Нагадає, 19 липня всю Україну сколихнула сумна новина. Вночі не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Її життя обірвала тяжка хвороба, яку ведучій діагностували у Німеччині.

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