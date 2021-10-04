Руслана Писанка розповіла про проблеми зі здоров'ям після різкого схуднення

Зараз артистка каже, що більше на такі експерименти ніколи не наважиться.

Ведуча нового шоу "Твій день" на 1+1 Руслана Писанка розповіла про те, як зіпсувалося її здоров'я після різкого схуднення.

Як відомо, колись ведуча та її чоловік Ігор худнули разом на одному шоу, де втратили на двох понад 80 кілограмів. Зараз же Писанка каже, що більше на такі експерименти ніколи не наважиться, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Я хочу зараз усіх глядачів попередити, шо я не буду така, як Свєта Лобода. Я думаю, що мені треба залишатися у тій формі, у якій я нормально почуваюся. Кому потрібна Писанка худа? Ну, навіщо?" – каже Руслана.

instagram.com/pisankaruslana

Навіть продюсера шоу "Твій день" Єгора Гордєєва Писанка одразу попередила, що жодних кардинальних перевтілень за її участю не буде. До того ж, різке схуднення вплинуло на самопочуття і самої зірки, і її чоловіка.

"По собі: зуби "летіли", волосся "летіло", обвисла шкіра – це взагалі має якось нездоровий вигляд", - поділився чоловік Писанки.

Руслана Писанка з чоловіком / instagram.com/pisankaruslana

За словами Ігоря, його навіть запитували, чи він не захворів. А от нещодавно коханий ведучої опинився у досить важкому стані – зліг із ковідом. Та добре, що Руслана була поруч, доглядала за коханим і, врешті, все минулося.

Руслана Писанка з чоловіком / instagram.com/pisankaruslana

Вони підтримують одне одного у всьому. Навіть, коли запитують про спільних дітей, яких у подружжя немає. Руслана говорить, що як Бог дасть, так і буде.

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