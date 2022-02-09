Руслана Писанка, яка зламала ногу на сцені, розповіла про свій стан та операцію

Ведуча з лікарняного ліжка вийшла в прямий ефір шоу "Твій день".

Днями медіапростір сколихнула новина про неприємний випадок, що стався з ведучою "Твій день" на 1+1, акторкою Русланою Писанкою.

Минулої п'ятниці, наприкінці вистави "Поїзд "Одеса-мама", у якій Руслана виконує одну з головних ролей, — вона раптово впала на сцені та зламала ногу.

Як і обіцяла у публікації на офіційній сторінці у Facebook, Писанка нарешті вийшла на прямий відеозв'язок зі своїми глядачами та колегами з шоу — Стасею Ровінською, Володимиром Рабчуном, Костянтином Грубичем, і розповіла детальніше про те, як почувається і про прогнози лікарів.

скриншот з відео

"Я почуваюся нормально. Таке відчуття, наче я вже здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять. Якщо зараз хтось перебуває у такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це є сьогодні твоя реальність, і це можна подолати. Все минеться і буде гаразд. Кажуть люди, що може відвернуло від чогось більш страшного…" – зазначила зірка.

За прогнозами лікарів, уже за 3-4 місяці Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.

скриншот з відео

"Ваша підтримка дає мені силу і поштовх повернутися в кадр! Я дуже скучила за своїми колегами та глядачами! Думаю, на милицях зможу пришкандибати на ефір. І навіть сісти на високий стілець за столом, щось готувати. Я ж не язика зламала, а лише ногу", – поділилася ведуча.

Підтримка друзів, глядачів так розчулила Руслану, що та не стримала сліз.

"Руся для мене людина, яка постійно каже: "Життя прекрасне!". І вона дійсно так живе — усміхається, на позитиві. І навіть коли сталася ця неприємна ситуація з ногою — Руся написала: "Все буде гаразд. Дуже скоро до вас повернуся", — сказав Костянтин Грубич.

Стася Ровінська, не стримавши емоцій, сказала: "Ми тебе обіймаємо, повертайся скоріше і будемо обійматись тут наживо! Любов глядачів буде тебе лікувати, і ти будеш швидше одужувати! І твоя усмішка буде всім нам говорити, що завжди є плюси. В усьому. Навіть в такій неприємній ситуації".

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