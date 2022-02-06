Руслана Писанка знепритомніла: телеведуча з лікарні вперше розповіла про свій стан

Ведуча "Твій день" пояснила, що сталося на сцені театру.

У п'ятницю під час вистави "Поїзд "Одеса-мама", у якій акторка і телеведуча Руслана Писанка виконує одну з головних ролей, — стався нещасний випадок.

Руслана раптово впала на сцені. У ЗМІ з'явилися новини про те, що знаменитість знепритомніла.Це неабияк розхвилювало колег, телеглядачів і прихильників.

Зірка у неділю перервала мовчання, зробила допис на офіційній сторінці у Facebook і показала себе на фото з лікарняної палати.

facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Телеведуча шоу "Твій день" на 1+1 заспокоїла всіх і подякувала за неймовірну підтримку і хвилювання, турботу і приємні слова та за вчасно надану допомогу. Вона також прокоментувала, як все відбулося і чому.

"На поклоні на нашій виставі ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я роблю рухи на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м'язи виявилися нерозігріті. А можливо, — просто невдало оступилася. І впала до долу", — розповіла телезірка.

пресслужба каналу "1+1"

Також Руслана пояснила, чому стільки часу не відповідала — піднялася висока температура від стресу.

Наразі Писанка чекає фінального рішення лікарів: "Змушена констатувати діагноз — у мене перелам ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не минеться. Ситуація сталася напередодні у п'ятницю ввечері, — тож всі спеціалісти для цієї відповідальної справи — будуть лише у понеділок, тобто завтра. І завтра здам необхідні для цього аналізи. Тоді ж очікуємо разом з чоловіком — він поруч зі мною — на консиліум та остаточне рішення щодо операції", — зазначила Руслана.

facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Писанка пообіцяла вийти на прямий зв'язок у шоу "Твій день" на 1+1 і поговорити та розповісти більше.

Прихильники Руслани сколихнули написали слова підтримки: "Швидкого одужання без наслідків", "Русланочка, ти всіх лікувала та допомагала. Тепер направ свою енергію на себе".

Підтримали колегу і телезірки та актори: Юрій Горбунов, Олеся Жураківська, Ольга Сумська, Борис Барський, продюсер шоу "Твій день" Єгор Гордєєв та інші.

Ведучі шоу "Твій день" / пресслужба каналу "1+1"

"Все буде добре!", — написала Сумська. "Одужуй, Руся!", — побажав Горбунов. "Найшвидшого одужання", — написав Віктор Андрієнко.

Чекаємо Руслану в прямому включенні на 1+1 у її рідному шоу "Твій день" і бажаємо їй швидкого одужання.

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