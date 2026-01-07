- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 1 хв
Руслана показала рідкісне фото з мамою-красунею та публічно звернулася до неї: "Вічно молода"
7 січня Ніна Аркадіївна святкує день народження.
Українська співачка та переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко показала рідкісне фото з мамою.
Так, Ніна Аркадіївна 7 січня святкує день народження. Тож її зіркова донька потішила спільним фото з нею та публічно звернулася з привітаннями. Руслана щемливо зізналася, що пишається своєю мамою та засипала її низкою компліментів. На світлині іменинниця й донька ніжно обіймаються, щиро сміються та випромінюють тепло, яке одразу відчули шанувальники Руслани.
«Моя вічно молода, вічно драйвова, вічно красива… Моя Мама! З Днем народження! Я готова віддати Тобі все, щоби віддячити за кожну подаровану Тобою мені мить у цьому житті. Мамі! Я люблю Тебе понад усе! Ти — моє сонце, ти — мій вітер, ти — моя земля, ти — моє серце! Я дихаю Тобою, я частинка Тебе!» — замилувала співачка зверненням до найріднішої.
А у коментарях доєдналися до вітальних слів у такий особливий день Ніни Аркадіївни.
Многії і благії літа!
Таку матусю неможливо не любити. Ви прекрасні!
Найщиріші вітання вашій мамочці!
Нагадаємо, у цю дату свій день народження також святкує старша донька співачки Катерини Бужинської. Виконавиця показала Олену та який вигляд вона має зараз.