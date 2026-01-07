ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Руслана показала рідкісне фото з мамою-красунею та публічно звернулася до неї: "Вічно молода"

7 січня Ніна Аркадіївна святкує день народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Руслана з мамою

Руслана з мамою

Українська співачка та переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко показала рідкісне фото з мамою.

Так, Ніна Аркадіївна 7 січня святкує день народження. Тож її зіркова донька потішила спільним фото з нею та публічно звернулася з привітаннями. Руслана щемливо зізналася, що пишається своєю мамою та засипала її низкою компліментів. На світлині іменинниця й донька ніжно обіймаються, щиро сміються та випромінюють тепло, яке одразу відчули шанувальники Руслани.

«Моя вічно молода, вічно драйвова, вічно красива… Моя Мама! З Днем народження! Я готова віддати Тобі все, щоби віддячити за кожну подаровану Тобою мені мить у цьому житті. Мамі! Я люблю Тебе понад усе! Ти — моє сонце, ти — мій вітер, ти — моя земля, ти — моє серце! Я дихаю Тобою, я частинка Тебе!» — замилувала співачка зверненням до найріднішої.

Руслана з мамою / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана з мамою / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

А у коментарях доєдналися до вітальних слів у такий особливий день Ніни Аркадіївни.

  • Многії і благії літа!

  • Таку матусю неможливо не любити. Ви прекрасні!

  • Найщиріші вітання вашій мамочці!

Нагадаємо, у цю дату свій день народження також святкує старша донька співачки Катерини Бужинської. Виконавиця показала Олену та який вигляд вона має зараз.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie