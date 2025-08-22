Руслана показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Руслана Лижичко / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Переможниця «Євробачення-2004», українська співачка Руслана Лижичко потішила прихильників рідкісним сімейним кадром.

Артистка зазвичай не демонструє особисте життя та уникає публікацій із рідними. Однак днями в Instagram вона оприлюднила фото зі своєю мамою, Ніною Аркадіївною. На зворушливому знімку зірка ніжно обіймає її на львівському вокзалі, обидві сяють щасливими усмішками.

Руслана зізналася, що, прямуючи на гастролі до Чикаго, не могла оминути рідний Львів і виділила час на коротку, але особливу зустріч:

«Дорогою в Чикаго коротка зупинка у рідному Львові була обов’язковою, бо зустріч із мамою — що може бути важливіше? Мама — моє натхнення», — підписала світлину виконавиця.

Руслана Лижичко з мамою / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Підписники артистки одразу відреагували на теплу публікацію, засипавши компліментами маму Руслани:

Красуні!!!

Як сестрички.

Це ж треба було мамі народити свою копію!

