Руслана показала рідкісне фото з мамою і приголомшила їхньою схожістю: "Одне обличчя"

Переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана повідомила про важливе свято в її родині.

Мама артистки – Ніна Аркадіївна – святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у жінки ювілей. Мамі виконавиці виповнюється 75 років. Тож, у своєму Instagram Руслана привітала Ніну Аркадіївну з днем народження. Співачка зазначила, що вони з рідною людиною неабияк близькі і ніщо не змінить їхніх стосунків.

Руслана з мамою / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Мам! Я вітаю тебе з твоїм днем! Тобі 75, але це не про тебе! Ти завжди драйвова! Ти завжди світишся. Нема нічого, щоб перерізало між нами пуповину. Ми - одне ціле! Так було! Так є! І так буде завжди", - зазначила артистка.

Прихильники Руслани теж привітали Ніну Аркадіївну з днем народження. Та окрім цього, фани звернули увагу, що артистка схожа на маму як дві краплі води. Приголомшені прихильники писали, що в них немов одне обличчя.

Руслана з мамою / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Одне обличчя, дуже схожі, вітаю!

Як схожі!

Вітання мамі! Дівчатка, ви дуже схожі!

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки Олі Цибульської було свято. Син виконавиці святкував день народження. У Нестора теж був ювілей. Артистка вітала сина зі святом і показувала, як він змінився.

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